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Pajur kandis kõrgetasemelisel velotuuril Hiinas parima ronija särki

Jalgrattasport
Markus Pajur
Markus Pajur Autor/allikas: Tanel Meos (BCT)
Jalgrattasport

Laupäeval algas Hiinas 25. korda Magnificent Qinghai velotuur (UCI 2.Pro), mille 120,6-kilomeetrise avaetapi järel sai enda selga parima ronija särgi Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).

Avaetapi võitis suures grupifinišis taanlane Aexander Salby (Li Ning Star; 2:27.53), jättes selja taha Portugali ratturi Iuri Leitao (Caja Rural – Seguros RGA) ja prantslase Pierre Barbieri (Trengganu Cycling Team). Eestlastest finišeeris Mihkel Räim (Quick Pro Team) 37., Markus Pajur 63. ja Oskar Küüt (Quick Pro Team) 108. positsioonil, kirjutab EJL.ee.

Pajur sai seejuures enda selga parima ronija särgi ning etapilt kogutud kuus preemiasekundit kergitasid eestlase üldarvestuses Salby ja Leitao järel kolmandale kohale.

Pühapäeval sõidetud teisel etapil oli pikkust 224,6 kilomeetrit. Päev algas kohe 9,6-kilomeetrise esimese kategooria tõusuga, millele järgnes trassi keskel veel mitu pikka ja lauget tõusu. Seejuures ei muuda võistlemist kergemaks asjaolu, et velotuuri peetakse kõrgmäestikus.

Finišisirgele jõudis koos suur grupp, kus kaksikvõidu napsasid itaallased Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta; 5:17.42) ja Marco Manenti (Bardiani CSF 7 Saber). Kolmanda koha teenis Raman Tsishkou (Li Ning Star). Ühtki eestlast peagrupis ei lõpetanud. Küüt sai 78. (+11.02), Pajur 84. (+15.02) ja Räim 122. koha (+38.10). See tähendas, et ka üldarvestuses langeti kõrgest mängust.

Kolmandal, 167,7-kilomeetrisel etapil proovis Pajur õnne jooksikute seas, ent otsustavalt segati kaarte siiski ligi 14-kilomeetrisel tõusul, mille tipp oli ca 35 kilomeetrit enne finišit. Väikesest grupist oli parim Eritrea rattur Henok Mulueberhan (XDS Astana Team; 3:33.08). Küüt lõpetas päeva 55. (+6.53), Räim 104. ja Pajur 110. positsioonil (mõlemad +16.04).

Velotuuril jääb sõita veel viis etappi. Üldarvestuses on Küüt 76., Pajur 82. ja Räim 120. kohal. Hetkel on liider Ecuadori rattur Jonathan Klever Caicedo (Wheeltop Roto Chengdu Team). Teisipäevasel etapil on pikkust 195,7 kilomeetrit.

Toimetaja: Anders Nõmm

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