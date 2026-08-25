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Laura Lizette Sander näitas Belgias head hoogu

Jalgrattasport
Laura Lizette Sander
Laura Lizette Sander Autor/allikas: LRF/Maris Vancevics
Jalgrattasport

Eelmisel nädalal Belgias peetud ühepäevasõitudel Egmont Cycling Race Women (UCI 1.1) ja GP Lucien Van Impe (UCI 1. Pro) pälvis Laura Lizette Sander vastavalt 11. ja 21. koha.

130,2-kilomeetrisel Zottegemist alanud ja lõppenud Egmont Cycling Race Women ühepäevasõidul kuulus Sander väikesesse juhtgruppi, mis eraldus viimasel munakivisektoril ja millest selgus lõpuks võitja, kirjutab ejl.ee.

Esimesena ületas finišijoone itaallanna Elisa Balsamo (Lidl – Trek; 3:13.17). Talle järgnesid belglanna Helene Hesters (Liv AlUla Jayco Women's Continental Team) ja taanlanna Solbjörk Minke Anderson (EF Education-Oatly). 11. koha teeninud Sander lõpetas Balsamost seitse sekundit hiljem.

140-kilomeetrisel Erpe-Mere lähiümbruses peetud GP Lucien Van Impel-l pälvisid suures grupifinišis kolmikvõidu hollandlannad Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech; 3:31.19), Lucinda Brand (Lidl-Trek) ja Babette van der Wolf (EF Education-Oatly). Laura Lizette Sander sai 21. koha. 

Belgias Ottergemis peetud kohalikul ühepäevasõidul (93,6 km) sai Liisi Lohk 56. ja Ann-Christine Allik 57. koha (mõlemad Revvi-EGS Group-Velopro). 

Samuti Belgias sõidetud kohalikul naisjuunioride velotuuril Ronde van Vlaams-Brabant 2 Daagse Meisjes U-19 pälvis Gisele Rang (Minimax WB Ladies) esimesel etapil 34. ja teisel etapil 25. koha. 

Toimetaja: Lisette Holst

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