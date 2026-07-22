Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

96,6-kilomeetrise võistluse võitis norralanna Oda Aune Gissinger (Hitec Product – Fluid Control; 2:32.50), jättes selja taha austraallanna Lucie Spurlingi (WV Schijndel; +0.05), ameeriklanna Rebecca Langi (+0.43) ja Lohki, vahendab ejl.ee.

"Võistlus oli väga aktiivne ja rünnakuid jagus kogu võistluse vältel," rääkis Lohk võistluse järel. "Kolm ringi enne finišit liikusin grupi ette otsa ja ründasin enne kurvi, mille tulemusel õnnestus koos ühe teise ratturiga peagrupilt eest ära saada. Hiljem olime ees kolmekesi, kuid jäin sealt maha. Seejärel sõitsin koos kahe teise ratturiga jälitajate grupis kuni finišini ning lõpetasin neljandana."

"Veidi jääb kripeldama, et viimasel kahel ringil tundsin krampide tulekut ja seetõttu ei olnud mul lõpus enam võimalik kolmanda koha eest täiega sprintida, kuid üldiselt olen tulemusega rahul," lisas ta.

Eelmisel nädalal peetud Vrasene ühepäevasõidul finišeeris Lohk 75. kohal.