Paide liival triumfeerisid Piik – Kender ja Ploomipuu – Hanimägi

Pühapäeval leidis Paide tehisjärve ääres lõpu Eesti rannavolle suvetuuri kuuluv Paide Tariston Cup, kus võidutsesid Urmas Piik ja Armin Kender ning Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi.

Naiste esimeses poolfinaalis läksid vastamisi Ploomipuu ja Hanimägi ning Erle Püvi ja Triin Veideman, teises poolfinaalis Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste ning Merike Errit ja Lenna Kuusik. Kui Ploomipuu ja Hanimägi ei jätnud Püvile ja Veidemanile poolfinaalis mingit võimalust ning võtsid kindla 2:0 (21:9, 21:11) võidu, siis Kuuse ja Maiste nägid 2:0 (21:19, 22:20) võidu nimel rohkem vaeva, vahendab Volley.ee.

Tariston Cupi esikohaheitlusesse pääsesid seega Kuuse ja Maiste ning Ploomipuu ja Hanimägi, kellest esimesed tundsid võidurõõmu alles kahe nädala eest Pärnu Coolbet Cupil. Avageimis ei saanud Ploomipuu ja Hanimägi end kuidagi käima, aga sellegipoolest suutsid nad kaotusseisu võiduks pöörata ning 2:1 (12:21, 21:19, 15:10) üleolekuga saavutasid noored neiud Paide turniiril esikoha.

Tasavägiseks kujunes ka mäng kolmanda koha peale, kus pikaks veninud esimese geimi järel suutsid Püvi ja Veideman teist geimi täielikult enda kontrolli all hoida ning alistasid pronksimatšis Erriti ja Kuusiku tulemusega 2:0 (27:25, 21:17).

Meeste poolfinaalid avasid Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi ning Ragnar Pähn ja Joosep Põldma. Kindlamad olid Põltsamaa WPark Cupilgi finaali jõudnud Ennemuist ja Parijõgi, liikudes 2:0 (21:19, 22:20) võiduga esikoha peale mängima. Teisest poolfinaalist teenisid finaalikoha Piik ja Kender, kes alistasid 2:0 (21:15, 21:18) Romek Meiuse ja Kaspar Varese.

Meeste finaal sarnanes loomult naiste finaalile – avageimi võitsid Piik ja Kender suurelt ning teises geimis avaldasid Ennemuist ja Parijõgi vastastele kõvasti survet. Vastupanust hoolimata suutsid Piik ja Kender teisegi geimi enda kasuks kallutada ja nii tulid mehed 2:0 (21:15, 25:23) võiduga esmakordselt ühiselt rannavolle suvetuuri etapi võitjateks.

Meeste kolmanda koha kohtumise avageimi kallutasid enda kasuks küll alles U-18 vanuseklassi kuuluvad Meius ja Vares, ent järgmised kaks vaatust võitsid Pähn ja Põldma, seega 2:1 (23:25, 21:18, 15:10) võiduga jäeti noormehed neljandaks. Sellegipoolest polnud Meius ja Vares enne tänavust Tariston Cupi rannavolle suvetuuril esinelikusse jõudnud, seega märgib neljas koht senise karjääri parimat tulemust.

Paide Tariston Cupil teenisid väärtuslikema mängija tiitli Armin Kender ja Hannemai Hanimägi.