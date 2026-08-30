EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas põnevusmängus Rumeenia

Eesti ja Rumeenia võrkpallikoondiste teine kontrollkohtumine Cluj-Napocas leidis lõpplahenduse viiendas geimis ja seekord suutis oma paremuse maksma panna Eesti meeskond, võttes 3:2 (28:26, 21:25, 25:18, 24:26, 16:14) võidu.

Eesti algkoosseisu kuulusid laupäeval Renet Vanker, Renee Teppan, Robert Täht, Märt Tammearu, Andri Aganits, Alex Saaremaa ning libero Silver Maar, vahendab volley.ee.

Avageimi alustasid paremini eestlased. Saaremaa viis oma meeskonna ette 4:3 ja Tammearu punkt tegi seisuks 6:3. Tähe ilus ründelöök andis Eestile 11:8 edu, ent rumeenlased viigistasid Teppani eksimuse järel 11:11. Edasi mindi tasavägiselt, Eesti pääses kahepunktilisse eduseisu, ent kodumeeskond viigistas 16:16. Geimi lõpus saadi Teppani punktist kätte 21:19 eduseis, aga uuesti võitlesid vastased väja viigi – 21:21. Lõpp kulges punkt-punktis, geimpallini jõudis esimesena Eesti seisul 24:23, ent seda ei realiseeritud, ega ka teist. Lõpuks pani geimile punkti Teppan – 28:26.

Teine geim algas paremini Rumeenia jaoks, kui nad pääsesid 7:4 juhtima ja 6:11 kaotusseisus kasutas Alar Rikberg mõtlemisaega. Tammearu serviäss vähendas kaotusseisu neljale punktile – 13:9, ent rumeenlased suutsid nelja-viiepunktilist edu hoida. Tähe servivea järel oli tablool seis 19:13 ning ka geimi lõpp kuulus kindlalt võõrustajatele, lõppskooriks 25:21.

Ka kolmandas vaatuses jätkas Eestil sama koosseis, mis kahes esimeses. Rumeenia läks 8:5 ette, Teppani ja Vankeri asemele tulid väljakule Kusti Nõlvak ja Timo Lõhmus. Geimi keskel suutis Eesti jõuda 13:13 viigini, Nõlvaku ja Tähe koostööst sündinud punkt andis Eestile kahepunktilise eduseisu (17:15) ja sellele järgnes vastaste viga. Geimi lõpus tõi servima tulnud Andres Jefanovi serviäss tõi geimpalli seisul 24:18 ja Lõhmus realiseeris – 25:18 geim Eestile.

Neljandas vaatuses jätkasid samad mehed, kes kolmanda lõpetasid. Rumeenia asus 7:5 juhtima ja Rikberg kasutas mõtlemisaega. Lõhmus viis eestlased omakorda 8:7 ette ning edasi kulgeti tasavägiselt, kuni Rumeenia haaras 14:10 edu. Marx Aru vahetas Saaremaa puhkama, tema blokid tõid Eesti meeskonna punkti kaugusele (14:13) ja vastaste eksimus seadis tabloole 14:14 viigi. Aganitsa ründelöök vähendas seejärel taas kaotusseisu minimaalseks ja Tammearu serviäss tõi tabloole 20:20 viigi. Servima tulnud Jefanovi võimsa pallingu lõi võrgu pealt maha Täht – 23:22 Rumeeniale. Rumeenia esimesele geimpallile järgnes serviviga, aga kodumeeskond sai uue võimaluse ja see ka realiseeriti, geim seega Rumeeniale 26:24.

Viiendas geimis jätkasid Nõlvak, Lõhmus, Tammearu, Täht, Aganits, Aru ja Maar. Tammearu edukas rünnak viigistas 6:6, ent siis said vastased kaks punkti järjest. Rumeenia suutis mõnepunktilist edu hoida, kuni Lõhmus tõi kolm punkti järjest ja aitas Eesti seisul 14:13 matšpallini. Seda ei suudetud punktiks lüüa ja järgmine matšpall tuli Tammearu rünnaku järel. Rumeenia viga lõpetas geimi 16:14 Eestile ja mäng võidetri seega 3:2.

Märt Tammearu ja Robert Täht tõid kumbki Eesti meeskonnale 17 punkti (+9 ja +3), 4 blokki pannud Andri Aganits lisas 11 silma (+10) ja 10 punkti (+7) panustas Timo Lõhmus. Eesti vastuvõtt oli 46%, rünnak 47%, blokk saadi Rumeeniale ette 9 korral ja servil löödi 10 ässa (4 läks Tammearu arvele, 3 lõid Jefanov ja Lõhmus).

Christian-Dani Chitigoi tõi Rumeenia kasuks 18 punkti (+4). Rumeenlaste vastuvõtt oli 48%, rünnak 50%, blokist saadi 12 ja servilt 3 punkti (27 viga).

Eelmisel nädalal alistas Eesti kahes esimeses kontrollmängus vastavalt 3:2 ja 3:1 Rootsi meeskonna. Järgmisel nädalal näeb meeskonda mängimas Kalevi spordihallis, kus kohtutakse 3.-5. septembrini toimuval turniiril Läti, Slovakkia ja Ukrainaga.