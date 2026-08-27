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Eesti võrkpallikoondis peab kolm kontrollkohtumist Rumeeniaga

Võrkpalli Eesti koondis
Võrkpalli Euroopa liiga: Eesti – Austria
Võrkpalli Euroopa liiga: Eesti – Austria Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eeloleval nädalavahetusel peab Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis järjekordsed kontrollmängud, minnes kolmel korral vastamisi Rumeeniaga.

Peatreener Alar Rikberg plaanib Rumeenias mängida erinevate kooslustega. "Rumeenias tuleb veel rohkem koosseisuga kombineerimisi, sest meil on rohkem mänge. Mul on oma idee olemas, millistel päevadel ma millise koosseisuga mängida tahaksin, aga see tuleb ka vastasega läbi rääkida, et koosseisud oleksid võimalikult võrdsed ja mõlemale meeskonnale kasulikud. Plaan on selline, et üks koosseis mängib ühel päeval ja teine teisel ning kolmandal päeval kombineeritult," rääkis peatreener.

Cluj-Napocas peetavad mängud algavad 28., 29. ja 30. augustil kell 19.

Kui Rootsis sai mänguaega 14 meest, sest Karli Allik ja Albert Hurt polnund veel täiesti mänguvalmis, plaanib Rikberg nüüd vähemalt ühte kahest samuti kasutada. "Üks neist peaks vähemalt olema valmis sekkuma. Kaasa tuleb taas 16 meest, kes meil laagris on ja eesmärk on erinevate koosluste koostööd lihvida ja seda koostööd hinnata," ütles treener.

Eelmisel nädalal alistas Eesti kahes esimeses kontrollmängus vastavalt 3:2 ja 3:1 Rootsi meeskonna. Järgmisel nädalal näeb meeskonda mängimas Kalevi spordihallis, kus kohtutakse 3.-5. septembrini toimuval turniiril Läti, Slovakkia ja Ukrainaga. 

Eesti meeste võrkpallikoondis koosseis Rumeenias:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker
Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan
Nurgaründajad: Karli Allik, Albert Hurt, Timo Lõhmus, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht
Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane
Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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