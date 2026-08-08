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13-aastane Tamm teenis Estonian GP-l karjääri esimese vormelivõidu

Autosport
Albert Tamm (nr. 27)
Albert Tamm (nr. 27) Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

13-aastane Albert Tamm saavutas Pärnus toimunud Booden Kinnisvara Estonian Grand Prix'l karjääri esimese vormelivõidu. Superbike'i klassis kuulus pjedestaal soomlastele.

13-aastane kardisportlane Albert Tamm saavutas klassis Formula Elite oma karjääri esimese võidu vormeliga. Päeva avasõidus edestas ta esikolmikus kogenud kereautosõitjat, kuid vormeliga esmakordselt võistlevat Thomas Kangrot ja 15-aastast kardisõitjat, samuti vormelidebütanti Aleksander Uusneeme.

"Kardilt vormelile tulek oli raske. Enne võistlust tegin trenni, et aru saada, kuidas vormel käitub. Treeningutest oli palju abi," rääkis Tamm. "Vormelil on palju rohkem jõudu, sel on käigud, pidurdada tuleb tugevamini. Peab julge olema."

Ka Uusneem sõnas, et kardiroolist vormelisse tulek oli keeruline. "Enda sõiduga olen rahul, kuid autol olid mõned väikesed tehnilised probleemid. Kui neist üle saame, on võimalust teistega rohkem võidu sõita," rääkis ta.

Formula Elite teises sõidu võitis Kangro, kellele oli see samuti esimene vormelivõit, teine oli Tamm ja kolmas Uusneem.

Nii Tamme kui Uusneeme hooaeg jätkub kardivõistlustega. Uusneemel seisavad ees Balti ja Eesti meistrivõistlused ja võimalik, et ka maailmameistrivõistlused, Tamme plaanides on WSK-sarja etapid ning maailmameistrivõistlused.

Superbike'i poodiumi hõivasid täielikult soomlased – võidu võttis Eemeli Lahti Ville Valtoneni ja Kenny Koskineni ees. Parima eestlasena oli neljas Mihkel Osula. Lahti teenis lisaks võidule ka Eesti kellatootja AEGAON eriauhinna Superbike'i klassi kiireima võidusõitjana.

Kui varasematel aastatel ei ole Hugo-Brent Freimannil Estonian Grand Prix'l alati kõik plaanipäraselt läinud, siis tänavu kujunes nädalavahetus tema jaoks klassis Superstock 600 väga edukaks. Freimann sai hea stardi, läks oma teed ning võitis suure eduga. Teise koha pärast käis tihe heitlus Andre Kösteri ja Selyn Kazakova vahel. Üheksandal ringil sai Kazakova Kösterist mööda ning lõpetas sõidu teisena.

B600 klassis võttis võidu leedulane Dominykas Razmislavicius, teiseks tuli Oskar Kärg ja kolmanda koha sai pärast väikest võistluspausi taas rajale naasnud Andry Blank.

Twin Sportbike'i võidusõit oli päeva üks dramaatilisemaid. Sõit tuli katkestada koguni kaks korda ning mõlemal korral oli põhjuseks mitme osalejaga suur kukkumine. Pärast teist katkestamist otsustas žürii võidusõitu enam mitte jätkata ning lõpptulemused kinnitati reedese kvalifikatsiooni põhjal. Nii läks Twin Sportbike'i võit Karol Kadarikule, teise koha sai Oskar Kärg ja kolmanda Kaiko Kolkanen.

Twin Sportbike'iga koos startinud Supersport 300 klassis otsustati tulemused samuti kvalifikatsiooni põhjal. Tristan Liiv võitis oma elu esimesel võistlusel selles klassis. Varasemalt MiniGP 160 klassis võistelnud Liiv edestas Risto Rehemäge ja leedulast Vytis Razmislaviciust.

Mootorrataste Classic klassi Allar Ranna ja Peeter Kovali duellis jäi seekord peale Rand. Koval oli küll just Rannast mööda sõitmas, kuid pidi seekord leppima teise kohaga. Kolmandana lõpetas Andres Jaanisoo.

Ajalooliste vormelite klassis Mondial saavutasid mõlemas sõidus esikoha lätlased, esimese parim oli Raitis Murnieks kaasmaalase Andris Grikise ees, teises edestas Grikis esikolmikus Mattias Ringbergi ja Taavi Kuuli.

Ajalooliste vormelite klassis Easter olid mõlema sõidu kaks paremat lätlane Valerijs Urbans ja Asmo Aulik, esimeses sai kolmanda koha Raul Aarma ja teises Karel Piiroja. Vabaklassis oli esikolmik mõlemas sõidus sama: Rob Moores Suurbritanniast, soomlane Nestori Virtala ja lätlane Indulis Rukutus.

Samuti Eesti meistrivõistluste kavva kuuluvas V1600-s võitis avasõidu lätlane Arvids Rumbens, järgnesid Ruudi Reinumägi ja Risto Sirg. Teises saavutas esikoha Sirg, teine oli Martti Hoop ja kolmas Rumbens.

Legends-klassis võitis mõlemad sõidud soomlane Tuomas Pöntinen ja V8Thunderis tema kaasmaalane Emil Westman. GT Open 4-s oli kaks korda parim soomlane Juha Rajavuori, V1600 Cupis põhjanaaber Jermu Karinen ja BMW 325 Cupis Rain Kuuskmann. GT-autodel võitis mõlemad sõidud soomlane Henri Tuomaala.

Autode ringrajasõidu Eesti meistrivõistlused jätkuvad 27.-30. augustini Pärnus Porsche Ringil, motoringraja Eesti meistrivõistluste hooaeg läheb edasi samas 5. ja 6. septembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

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