Siim Sündema teenis rallikrossi Balti meistrivõistlustel etapivõidu

Sündema (Ford Fiesta) ületas SuperCar-klassis finišijoone teisena lätlase Arnis Odinsi (Hyundai i20) järel, kuid Läti sõitja Balti meistrivõistluste arvestuses ei osalenud, jahtides vaid Eesti sarja punkte. Kolmanda koha sai finaalis lätlane Marcis Martinovs (Peugeot 206), vahendab Autosport.ee. Balti sarja arvestuses oli etapi esikolmik Sündema, Martinovs ja finaalis neljanda koha saanud Ahti Koort (Ford Fiesta). Eesti MV etapi arvestuses arvestuses oli esikolmik Odins, Sündema ja Martinovs.

Sündema sõnas, et Raassilla etapiks õnnestus tal likvideerida varasematel etappidel seganud roolivõimendiprobleem, lisaks häälestati auto vedrustust. "Kokkuvõttes saime auto hästi tööle," ütles ta. Eelsõitude järel Sündema küll juhtis, aga oma sõiduga ta rahule ei jäänud. "Ööuni jäi napiks ja see andis tunda. Tegin vigu, lasin auto mitmes kohas tarbetult libisema, rütm ja ringiajad polnud head," lisas Sündema.

Finaalis asus eestlane küll sõitu juhtima, kuid Odins avaldas tugevat survet, pärast Sündema jokkeris käiku asus liidriks ja võitis. "Juba eelsõitude aegadest teadsin, et Odins on minust natuke kiirem. Ta kasutas teise seguga rehve, mis ei läinud palavas ilmas nii pehmeks, kui minu auto rehvid," rääkis Sündema. "Kokkuvõttes olen tulemusega rahul: Balti arvestuses võitsin ja Eesti arvestuses õnnestus meistritiitli jahis olulisemad rivaalid selja taha jätta."

Super1600 klassis võitis finaali leedulane Valdas Mikužis (Renault) Albert Ako Koka (Škoda Fabia) ja kaasmaalase Rytis Rutkauskase (Audi A1) ees. Samad sõitjad moodustasid ka Balti etapi esikolmiku. Mikužis ei sõida Eesti sarja punktidele: selles arvestuses oli järjestus Kokk, Rutkauskas ja Siim Saluri (Renault Twingo).

Euroopa meistrivõistlustel klassis RX4 Renault Clioga võistlev Kokk sõnas, et Super1600 Škoda Fabiaga sõitmine vajas harjumist. "Tuli natuke harjutada ja meelde tuletada," sõnas ta. "Sõidustiil on mõnevõrra erinev."

BMW RX3000-s oli nii Eesti kui Balti arvestuse esikolmik sama: võitja leedulane Lukas Sidabras (BMW E36), teine eestlane Mait Buddell (BMW E46) ja kolmas lätlane Maris Zadinans (BMW).

CrossCari finaali võitis leedulane Kernius Šulinskas (Speedcar) lätlase Roberts Purmalise (Hornet R1) ja eestlase Karl Martin Volveri (LifeLive TN11) ees. EMV etapi esikomik oli Purmalis, Volver ja Geir Genor Muttik (Speedcar Wonder) ja Balti esikolmik: Šulinskas, Purmalis, Muttik.

Vaid Eesti meistrivõistluste klassi TouringCar finaalis edestas Rommi Pukk (BMW 120) esikolmikus Siim Tillemanni (BMW E36) ja Rauno Rapput (VAZ-2015). "Treeningsõidus oli aeg hea, aga rivaalid leiavad võistluse edenedes kiirust juurde, eks siis tuleb endalgi hakata autol nuppe keerama. Päeva lõpuks oli hoog üleval," rääkis Pukk. "Võit tuli, aga raskemalt, kui varasematel aegadel. Konkurendid on autod väga hästi liikuma saanud."

Eesti meistrivõistluste Crosskart 650 klassi parim oli Laur Langeproon, järgesid Mairo Kähr ja Rait Sööt (kõik CK 650). "Päev liiga hästi ei alanud, esimeses eelsõidus purunes roolivõll, mille tulemusena sõitsin rehvivalli. Pärast sain sisuliselt terve päeva karti remontida," lausus Langeproon. "Finaaliks sain siiski kõik nii paika nagu peab olema."

Crosskart 250 ainus osaleja oli Sebastian Rebane (CK 250).

Yaris 1000-s oli lätlastest esikolmik nii Eesti kui Balti arvestuses sama: Jekabs Martinovs, Magnuss Baumanis ja Karlis Matuzonis. Parima eestlasena sai Ott Kristofer Kask neljanda koha.

Crosskart Minis eestlased ei osalenud. Balti mv etapi võitis leedulane Kasparas Kažemekas kaasamaalase Gedas Rutkauskase (mõl P-Tech) ees. Kolmas oli Marta Skusta (EJK) Lätist.

Rallikrossi Balti meistrivõistlused jätkuvad 8. ja 9. augustil Leedus Vilkyciais, Eesti meistrivõistlused 22. augustil Kehalas.