Estonian Grand Prix' kiireimas vormeliklassis oli parim Thomas Kangro

Formula Elites oli kvalifikatsioonis kiireim Thomas Kangro ajaga 1.13,892. Teise parima aja saanud 13-aastane Albert Tamm jäi temast vaid 0,039 sekundi kaugusele. Klassi kolmanda stardipositsiooni sõitis välja samuti oma 15-aastane Aleksander Uusneem.

"Kereautolt vormelile tulek on üsna keeruline. Minu jaoks on kõige keerulisem pidurdamine: vormeliga pidurdamine on tugev ja lühike, kereautol on mängimist rohkem," rääkis Kangro.

"Kogu kvalifikatsiooni sõitsin umbes paarisajameetrise vahega Alberti taga. Stardisirgel jõudsin lähemale ja võib-olla sain tema tuules mõne millisekundi ajast maha."

Teise ajaga lõpetanud Tamm sõnas, et sõitis kvalifikatsioonis viis sekundikümnendikku parema aja oma seni paremast tulemusest.

"Olen oma kvalifikatsioonitulemusega rahul, esimese vormelisõidu kohta päris hea. Thomas oli väga kiire," sõnas Tamm.

Superbike'i klassis näitas kiireimat ringiaega Soome sõitja Ville Valtonen, kes suutis tehnilistest probleemidest hoolimata sõita välja aja 1.13,904. Eemeli Lahti jäi temast 0,223 ja kiireim eestlane Jaanus Saarmaa 2,210 sekundi kaugusele.

Valtoneni BMW-d tabas pärast vabatreeningut elektriprobleem ning kuna meeskonnas napib mehaanikuid, tuli suurem osa tööst teha sõitjal endal.

Kiireima eestlasena alustab homset Superbike'i võistlust kolmandalt stardikohalt Jaanus Saarmaa, kes kaotas Valtonenile küll üle kahe sekundi.

"Tempo järk-järgult kasvab. Olen ka tsikli seadet paremaks saanud. Tsikkel on juba nagu minu enda oma," rääkis Saarmaa.

Ajalooliste vormelite klassis Easter oli kiireim Asmo Aulik, teist aega näitas Sten Suban ja kolmandat Raul Aarma. Formula Mondialis olid kaks kiireimat lätlased Raitis Murnieks ja Andris Grikis. Parima eestlasena lõpetas Mattias Ringberg kolmanda ajaga. Vabaklassis oli kiireim Rob Moores Suurbritanniast, järgnesid soomlane Nestori Virtala ja lätlane Valerijs Urbans. Kõigis neis klassides on mängus ka Eesti meistrivõistluste punktid.

Eesti meistrivõistluste autoklassis V1600 oli kvalifikatsiooni parim lätlane Arvids Rumbens, järgnesid Martti Hoop ja Ruudi Reinumägi.

Pingeline kvalifikatsioon sõideti Twin Sportbike'i motoklassis, kus kiireima ringiaja sõitis välja Karol Kadarik. Eesti karikavõistluste liider Oskar Kärg jäi temast vaid 0,09 sekundi kaugusele. Kolmanda aja sõitis välja soomlane Kaiko Kolkanen.

Mootorrataste Superstock 600 klassis näitas parimat minekut Hugo-Brent Freimann. B600 klassis sõitis kiireima aja välja leedulane Dominykas Rasmislavicius. Supersport 300 klassis pakkus aga ühe päeva üllatuse Tristan Liiv, kes sõitis välja klassi kiireima aja. Classic klassis oli kvalifikatsioonis taas kiireim Peeter Koval.

GT-autode klassis sõitis parima aja Henri Tuomala, Legendsitel Leevi Lintukanto, V8 Thunderis Emil Westman, GT Open 4-s Jussi Hyvönen, BMW 325 Cupis Rain Kuuskmann ja V1600 Cupis Leevi Rajavuori.