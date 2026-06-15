Vihmasajus peetud rallikrossi EMV-etapil särasid uued võitjad

Rallikrossi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp peeti nädalavahetusel Missos keerulistes ilmastikuoludes, kus tugev vihmasadu muutis raja poriseks ja libedaks. Rasketele tingimustele vaatamata jõudsid mitmed sõitjad oma karjääri esimeste etapivõitudeni.

Super1600 klassis teenis karjääri esimese rallikrossivõidu 17-aastane Marten Muld (Honda Civic), kelle jaoks oli tegemist alles teise stardiga Eesti meistrivõistlustel. Teise koha saavutas tema vend ja rallikrossidebütant Henri Muld (Honda Civic), kolmandaks tuli lätlane Martinš Zivers (Lada Kalina).

Crosscari klassis sai oma esimese finaalivõidu Mario Mõistus (P-Tech). Poodiumile jõudsid ka Tanel Tereping (LifeLive TN11) ja Geir Genor Muttik (Speedcar Wonder).

SuperCari klassis lõppes kahe eelmise etapi võitja Siim Sündema (Ford Fiesta) võiduseeria, kui pidi seekord leppima kolmanda kohaga. Etapivõidu teenis Raini Roomets (Škoda Fabia), kelle järel lõpetas teisena Ahti Koort (Ford Fiesta).

BMW RX3000 klassis näitas parimat kiirust valitsev Eesti meister Kris Hahn (BMW). Teisena finišeeris lätlane Gatiz Keziks ning kolmandana Lainar Lepaste (BMW).

TouringCari klassi finaalis võttis võidu Siim Tillemann (BMW E36). Teise koha sai Rauno Rappu (VAZ-2105) ja kolmanda Rommi Pukk (BMW 120).

Crosskart 650 arvestuses kasutas keerulistes oludes oma kogemusi kõige paremini Laur Langeproon (CK650), edestades Mairo Kähri ja Georg Steve Supperit. Crosskart 250 klassis oli parim Sebastian Rebane (KK250), kes alistas Kevin Liivamäe (KK85).

Yaris1000 klassis läks etapivõit Lätti, kui esikoha teenis Armands Krivenkovs (Toyota Yaris). Eesti sõitjatest lõpetasid poodiumil Remi Ilves ja Ott Kristofer Kask.

Rallikrossi Eesti meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 25. juulil Raassillas, kus peetakse ühtlasi Balti meistrivõistlusteid.