Norris saab Belgias kümnekohalise stardikaristuse

Norris alustas eelmise aasta võistlust parimalt stardikohalt, kuid sel hooajal on McLareni kiirus jäänud tippmeeskondadest maha ning üldarvestuses hoiavad nad Mercedese ja Ferrari järel kolmandat kohta.

Pilootidel on hooaja jooksul lubatud kasutada kolme elektroonikaplokki. McLareni vahetus aga ületab selle piirmäära ning toob kaasa kohustusliku karistuse.

McLaren teatas, et esimene plokk purunes lõplikult märtsis Hiinas, mistõttu ei saanud Norris võistlust alustada.

Teine plokk paigaldati samuti märtsis toimunud Jaapani Grand Prix'ks, kuid see tuli pärast vabatreeningul ilmnenud probleeme eemaldada. Teine plokk parandati, kuid juunis Monaco vabatreeningul tekkis sellel taas tõsine rike.

"Kuigi Jaapanis paigaldatud ja alates Miami etapist igas sessioonis kasutatud elektroonikaplokk on töötanud usaldusväärselt, on Mercedes-AMG High Performance Powertrains vahepeal kasutusele võtnud mitmeid töökindlust parandavaid uuendusi," teatas meeskond. "Nende täiustuste kasutamiseks peame aga Lando autole uue ploki paigaldama, mis toob kaasa 10-kohalise stardikaristuse.

Meeskonna sõnul otsustati seda teha just Belgias, sest tegemist on rajaga, kus möödasõite tehakse sagedamini, kahel järgmisel etapil (Ungari ja Hollandi etapil) aga mitte.

McLaren teatas, et plaanib neljandat plokki kasutada hooaja lõpuni.