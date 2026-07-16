Sander sprintis end Belgias esikümnesse

Kaksikvõidu said hollandlannad Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike; 2:44.29) ja Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech). Kolmandana finišeeris liidrisärgis sõitnud inglanna Zoe Bäckstedt (Canyon//SRAM), vahendab ejl.ee.

Etapi jooksul pääses eestlanna korra ligi 30 ratturiga teistelt eest, ent seejärel jooksid grupid siiski uuesti kokku. "Tulin igalt poolt puhtalt läbi ja ei jäänud ühegi kukkumise taha. Tunne oli hea, tiim tegi minu jaoks tööd ja sellise koosseisuga velotuuril TOP10 on väga hea," ütles Sander.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Bäckstedt. Kool (+0.05) kerkis teisele ja Veenhoven (+0.08) kolmandale kohale. Sander (+0.27) jätkab võistlemist 38. positsioonil. Laupäeval sõidetakse Zulte lähiümbruses 130,4 kilomeetrit.