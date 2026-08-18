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Kullamäe: silm särab trennis ja mängunälg on tagasi

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise tagamängija Kristjan Kullamäe tunnistas, et pärast tavapärasest pikemat pausi on mängunälg tagasi ning uue hooaja eel on ta vaimselt heas hoos. Järgmisel nädalal ootavad Eestit MM-valiksarja teise ringi mängud Ungari ja Soomega.

"Füüsilises seisus näitavad mängud, kuidas on, aga mentaalselt arvan, et olen terav ja hea tunne on kossu mängida. Mul pole sellist suve pikalt olnud, kus oleks väike paus sees – kogu aeg on olnud Eesti koondised ja muud asjad. Selles suhtes on tunne hea ja loodan, et tuleb hea hooaeg ja head koondisemängud," rääkis Kullamäe.

Kullamäe sõnul on pärast pausi tekkinud ka suurem igatsus korvpalli järele. "Kui mängu ära võtad elust, siis tuleb igatsus peale küll. Ma ütlen, et silm särab trennis ja see on peamine," sõnas ta.

Uuel hooajal jätkab Kullamäe välisklubis, kui siirdub Rumeenia tippklubisse Cluj-Napoca. Kuigi huvi tema vastu oli ka mujalt, ootas eestlane enda sõnul pakkumist, mis pakuks talle sportlikult kõige paremat väljundit.

"Huvi tunti, aga võib-olla ei olnud sellist, mis mulle meelejärgi oli. Ootasin, kuni tekkis Rumeenia värk Cluj-Napocas. Ma arvan, et see on sportlikult väga hea väljund mulle. Ma ei ole selles piirkonnas mänginud, rahvusvaheline sari on ka juures ja mängijad, kes seal on, on päris head. Sealt on võimalik ka järgmine samm teha," rääkis Kullamäe.

"Ma otsisin endale sportlikult kõige kõrgemat väljundit ja ma arvan, et Rumeenia saab seda järgmisel hooajal pakkuda. Nüüd pean ise näljas olema ja ennast seal pildile ning platsile mängima. Olen väga ootusärevil ja tegelikult ei suuda oodata, et klubihooaega alustada. Põnev väljakutse kindlasti," lisas ta.

Enne MM-valiksarja tähtsaid kohtumisi peab Eesti koondis kaks kontrollmängu. Esmalt minnakse 20. augustil võõrsil vastamisi Leeduga ning kaks päeva hiljem mängitakse Trentos Itaaliaga.

Leedu tuleb mängule tugevalt ümber kujundatud koosseisuga, sest nende paremad mängijad seekordses koondiseaknas kaasa ei tee. Kullamäe sõnul ei tasu sellest hoolimata vastast alahinnata.

"Mina ei tea täpselt, mis seal probleem on. Eks ma natuke lugenud olen, aga reaalsus on see, et A-koondise mängijad need ei ole. Seal on B- või isegi C-koondis. Neil on palju puudu, aga teades nende treenerit, siis tema jaoks pole väga vahet, kes seal mängivad," ütles Kullamäe.

"Kindlasti tuleb väga kõva võitlus. Sõprusmänguna on see meiesugusele pundile väga hea väljakutse. Midagi lihtsalt ei tule ja tuleb kõva võitlus," lisas ta.

MM-valiksarja teise ringi alustab Eesti 27. augustil võõrsilmänguga Ungaris. 30. augustil võõrustatakse Tallinnas Unibet Arenal Soomet. Edasipääsulootuste säilitamiseks on mõlemad mängud Eesti jaoks suure kaaluga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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