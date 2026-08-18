Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

26-aastane ja 206 sentimeetri pikkune Drell saab mängida nii väikese kui ka suure ääre positsioonil. Neptūnase spordidirektori Branko Mirkovici sõnul oli eestlane just selline täiendus, mida meeskond äärepositsioonile otsis. "Henri toob kvaliteeti ja kogemusi ning tema omadused sobivad hästi meie hooaja plaanidega," sõnas Mirkovic.

Drell mängis eelmisel hooajal Hispaania kõrgliigaklubis Badalona Joventut, kes teatas augusti alguses, et eestlane uuel hooajal meeskonnas ei jätka. Drell jõudis Joventuti särgis väljakule 59 ametlikus mängus.

Joventut lõpetas Hispaania kõrgliiga põhiturniiri 22 võidu ja 12 kaotusega kuuendal kohal. Play-off'i veerandfinaalis alistati Baskonia 2:1, kuid poolfinaalis tuli 0:3 tunnistada hilisema meistri Valencia paremust. Meistrite liigas jõudis Joventut samuti veerandfinaali, kus kaotati Ateena AEK-le 1:2.

Drell on oma karjääri jooksul mänginud Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Hispaanias ning veetnud mitu hooaega ka USA-s.

2022. aastal siirdus ta NBA G-liigasse Windy City Bullsi ning hiljem kuulus Portland Trail Blazersi süsteemi kuulunud Rip City Remixi koosseisu.

2024. aasta kevadel debüteeris Drell NBA-s Chicago Bullsi särgis ning sai väljakule neljas kohtumises.