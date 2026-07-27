Hezonja proovib taas õnne NBA-s

31-aastane Hezonja esindas Reali viimased neli hooaega. Lõppenud hooajal valiti ta Hispaania kõrgliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks, lisaks aitas Realil jõuda Euroliigas finaali. Edukas hooaeg äratas NBA klubide tähelepanu, mistõttu otsustas horvaat aktiveerida oma lepingus nn NBA klausli ja Realist lahkuda.

Pühapäeval allkirjastas Hezonja Cleveland Cavaliersiga ühe aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 2,8 miljonit dollarit. ESPN-i sõnul tundis tema vastu suurt huvi ka Golden State Warriors.

Hezonja mängis NBA-s esimest korda aastatel 2015 kuni 2020, seejuures oli ta 2015. aasta draft'is Kristaps Porzingise järel viies valik. Ta kuulus kolm hooaega Orlando Magicu ridadesse, hiljem proovis Hezonja õnne ka New York Knicksi ja Portland Trail Blazersi särgis. Tema kõige edukamaks hooajaks kujunes 2017/18, kui käis Magicu eest väljakul 75 mängus ning kogus keskmiselt 22 minutiga 9,6 punkti ja 3,7 lauapalli.