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Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

Võrkpalli Eesti koondis
Meeste võrkpallikoondis
Meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Septembris toimuva võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri eel alustab Eesti meeste rahvuskoondis ettevalmistust 16-liikmelise koosseisuga.

Peatreener Alar Rikbergi sõnul otsustati juba kevadel, et tänavuse suve teises pooles treenib koondis väiksemas koosseisus. 

"Soovime saavutada mängijate parima koostöö ja suunata fookuse vaid ühele eesmärgile, milleks on kvaliteetne mäng EM-finaalturniiril." ütles Rikberg. 

Võrreldes mais ja juunis mängitud Euroopa liigaga on koondisega liitumas kolm vigastusest taastunud mängijat, kelleks on Karli Allik, Albert Hurt ja Timo Lõhmus.

"Teatud positsioonidel otsustasime treeneritega suve esimeses pooles nähtu põhjal, teatud mängijate puhul võtsime arvesse võimalikku potentsiaali septembris toimuvaid mänge silmas pidades. Päris kõik Eesti parimad koondisega siiski ei liitu – Oliver Venno teatas enda loobumisest kevadel, Timo Tammemaa läheb juba juuli lõpus oma koduklubisse Jaapanis," rääkis Rikberg.

Rahvusmeeskond koguneb EM-finaalturniiri ettevalmistuseks 3. augustil Tallinnas. Enne seda tehakse kahe nädala jooksul individuaalselt ettevalmistavaid treeninguid kavade alusel.

Enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri peab Eesti koondis kaheksa sõprusmängu. Võõrsil kohtutakse kahel korral Rootsiga ja kolmel korral Rumeeniaga. Kodupubliku ees mängitakse 3.–5. septembrini Kalevi spordihallis peetaval turniiril, kus Eesti vastasteks on Slovakkia, Läti ja Ukraina.

Rahvuskoondisse kutsutud mängijad:

Sidemängijad: Kusti Nõlvak, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Andres Jefanov, Renee Teppan

Nurgaründajad: Karli Allik, Albert Hurt, Timo Lõhmus, Märt Tammearu, Robert Täht, Tristan Täht

Temporündajad: Andri Aganits, Marx Aru, Alex Saaremaa, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Toimetaja: Lisette Holst

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