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Eesti naiste ragbikoondis paneb end proovile rahvusvahelisel turniiril

Teised alad
Ragbi
Ragbi Autor/allikas: Pixabay
Teised alad

Eesti naiste ragbikoondis osaleb reedel-laupäeval rahvusvahelisel Rugby Europe Women's 7s Conference 2026 turniiril Andorras. Tegemist on Eesti olümpiaragbi koondisele teise säherduse väljakutsega pärast mais toimunud esimest kogunemist.

Kaks päeva kestval turniiril osaleb 11 koondist. Esimesel päeval on kavas alagrupimängud, kus Eesti läheb vastamisi Slovakkia, Malta ja Kreeka. Teisel päeval järgnevad kohamängud.

Neist Slovakkia võitis sama turniiri 2024. aastal ja käis mullu ära astme võrra kõrgemal. Maltaga kohtus Eesti viimati 2023. aastal ja siis jäid vastased 24:10 peale. Kreeka on aga debütandi rollis ja Eesti pole nendega varem mänginud.

Eesti rahvuskoondis Andorra turniiril:

1. Katrin Silde – Tallinna Kalev RC
2. Hanna-Laura Vaher – Tartu Ülikooli RC
3. Kadri Masso – Tallinna Kalev RC
4. Mialeene Jahnke – Tallinna Kalev RC
5. Destiny Lanelle Moses – Tallinna Kalev RC
7. Anet Maripuu – Tallinna Kalev RC
8. Siiri Talvistu – Albaladejo RC Lausanne (Šveits)
9. Jill Lundstrom – Malmö Rugby Club (Rootsi)
10. Grete-Marleen Tarmu – Tallinna Kalev RC
11. Agnes Jürison – Tallinna Kalev RC
17. Diana Käbi – Tallinna Kalev RC
18. Kai-Liis Kalmus -– Tartu Ülikooli RC
0 Hanna Liisa Hõim – Tartu Ülikooli RC

Treenerid ja abimeeskond
Paul Davidson – peatreener
Tom Parker – abitreener ja mänedžer
Aleksandra Adamska – füsioterapeut

2026. aasta on Eesti ragbi jaoks murdeline. Meeste koondis alustas hooaega võiduga Rugby Europe Conference'i turniiril, naiste koondis mängis maikuus oma esimese 15-liikmelise ragbi rahvusvahelise matši ning osaleb nüüd Andorras Rugby Europe Women's 7s Conference'i turniiril. 17.–18. juulil osaleb U-18 noormeeste koondis esimest korda Euroopa meistrivõistlustel olümpiaragbis Budapestis.

Toimetaja: Siim Boikov

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