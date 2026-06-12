Eesti ragbinaiskond saavutas ajaloolise võidu

Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov

Treenerid ja abimeeskond Paul Davidson – peatreener Tom Parker – abitreener ja mänedžer Aleksandra Adamska – füsioterapeut

Ülejäänud veerandfinaalides mängivad omavahel Malta - Iisrael, Slovakkia - Luksemburg ja Soome - Bulgaaria. Veerandfinaalide võitjad liiguvad edasi poolfinaali, kaotajad jätkavad turniiri 5.-8. koha mängudel.

Alagrupi kokkuvõttes lõpetas Eesti naiskond viie punktiga kolmandal kohal, aga sellest siiski piisas, et tagada endale koht veerandfinaalis, kus minnakse laupäeval toimuvas mängus vastamisi A-alagrupi võitnud Lätiga.

Eesti naiskond kaotas 7 vs 7 formaadiga turniiril kaks esimest matši Maltale (5:33) ja Slovakkiale (0:41), kuid alistas B-alagrupi viimases mängus Kreeka koondise 21:12.

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