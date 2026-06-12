Eesti ragbinaiskond saavutas ajaloolise võidu
Eesti naiste ragbikoondis teenis reedel läbi aegade esimese võidu rahvusvahelisel võistlusel.
Eesti naiskond kaotas 7 vs 7 formaadiga turniiril kaks esimest matši Maltale (5:33) ja Slovakkiale (0:41), kuid alistas B-alagrupi viimases mängus Kreeka koondise 21:12.
Alagrupi kokkuvõttes lõpetas Eesti naiskond viie punktiga kolmandal kohal, aga sellest siiski piisas, et tagada endale koht veerandfinaalis, kus minnakse laupäeval toimuvas mängus vastamisi A-alagrupi võitnud Lätiga.
Ülejäänud veerandfinaalides mängivad omavahel Malta - Iisrael, Slovakkia - Luksemburg ja Soome - Bulgaaria. Veerandfinaalide võitjad liiguvad edasi poolfinaali, kaotajad jätkavad turniiri 5.-8. koha mängudel.
Eesti rahvuskoondis Andorra turniiril:
1. Katrin Silde – Tallinna Kalev RC
2. Hanna-Laura Vaher – Tartu Ülikooli RC
3. Kadri Masso – Tallinna Kalev RC
4. Mialeene Jahnke – Tallinna Kalev RC
5. Destiny Lanelle Moses – Tallinna Kalev RC
7. Anet Maripuu – Tallinna Kalev RC
8. Siiri Talvistu – Albaladejo RC Lausanne (Šveits)
9. Jill Lundstrom – Malmö Rugby Club (Rootsi)
10. Grete-Marleen Tarmu – Tallinna Kalev RC
11. Agnes Jürison – Tallinna Kalev RC
17. Diana Käbi – Tallinna Kalev RC
18. Kai-Liis Kalmus -– Tartu Ülikooli RC
0 Hanna Liisa Hõim – Tartu Ülikooli RC
Treenerid ja abimeeskond
Paul Davidson – peatreener
Tom Parker – abitreener ja mänedžer
Aleksandra Adamska – füsioterapeut
Toimetaja: Henrik Laever