Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis võitis reede õhtul oodatud alal ehk naiste 800 meetri jooksus esikoha šveitslanna Audrey Werro (1.54,81), kes edestas britt Keely Hodgkinsoni (1.55,01) ja hollandlannat Femke Broeders-Boli (1.55,54).

Tänavu maailma kõigi aegade kolmandaks naiseks kerkinud Werro kukkus poolfinaalis, aga kohtunikud andsid talle siiski koha finaalis, sest komistamiseni oli viinud konkurendi puude. Finaalis vedas ta esimest ringi ega lasknud seejärel tiitlikaitsjat Hodgkinsoni kuni lõpuni oma kõrvale.

Kahe kange järel teenis oodatult pronksi Broeders-Bol. Endine 400 meetri tõkkejooksu superstaar kordas seejuures Hollandi rekordit 1.55,54. Neljanda kohaga üllatas leedulanna Gabija Galvydite (1.59,12), kes oli osalenud Werroga samas kukkumises ja sai niimoodi samuti kohtunike otsusega finaali.

Meeste 200 meetri võitis suurepärase lõpuga sakslane Owen Ansah. Kuna puhus lubatust suurem taganttuul (+2,5 m/s), siis võidutulemus 19,95 Saksamaa rekordiks ei kvalifitseeru. Zharnel Hughesil tuli kodupubliku ees leppida hõbedaga (20,16).

Pronks läks aga jagamisele, kuna nii itaallane Eseosa Fostine Desalu kui ka tiitlikaitsja Timothe Mumenthaler (Šveits) said tuhandikupealt võrdse aja (20,26). Vaid kahe sajandikuga jäi medalitelt välja lätlasest üllataja Oskars Grava.

Naiste 10 000 meetri jooksu võitis itaallanna Nadia Battocletti (31.41,17), kes edestas hollandlannat Maureen Kosterit (31.45,76) ja belglannat Jana van Lenti (31.47,81). Seejuures tegi 26-aastane Battocletti kuldse duubli teist EM-i järjest, sest nii 5000 kui ka 10 000 meetri jooksu võitis ta ka kaks aastat varem Roomas.

Karsten Warholm Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Inpho Photography

Meeste 400 meetri tõkkejooksus näitas taas võimu norralane Karsten Warholm, kes püstitas EM-võistluste rekordi 46,63. Sellest ajast on maailmarekordimehe kõrval kiiremad olnud üksnes ameeriklane Rai Benjamin ja brasiillane Alison Dos Santos.

30-aastane sportlane krooniti sel distantsil Euroopa meistriks neljandat korda (varem ka 2018, 2022, 2024). Tema kannul võttis hõbeda sakslane Emil Agyekum (47,87) ja pronksi sai türklane Ismail Nezir (48,26). Napilt jäi medalita Warholmi poolfinaalis alistanud rootslane Oskar Edlund (48,36).

Meeste kõrgushüppe võitis Itaalia vanameister Gianmarco Tamberi, kes sai ainsana jagu kõrgusest 2.32. Seejuures tänavu enne EM-i oli tal kirjas vaid kaks võistlust ja tulemus 2.23. Birminghamis alistus algkõrgus 2.18 teisel katsel, 2.23 ja 2.27 esimesel, 2.30 ja 2.32 teisel.

Teiseks tuli võistluste vast suurim favoriit Oleh Doroštsuk. Kõik kõrgused 2.30-ni läksid üle esimesel üritusel, aga erinevalt Tamberist ei suutnud ta 2.32-st kolmel üritusel üle saad aja see tähendas üksnes hõbedat. Teise medali tõi Itaaliale Matteo Sioli, kes tuli 2.27-ga kolmandaks.

Naiste kettaheites teenis esikoha favoriidiseisust õigustanud hollandlanna Jorinde van Klinken. Võidutulemus 67.67 sündis juba avakatsel. Teiseks tuli sakslanna Shanice Craft (65.72) ja kolmandaks rootslanna Vanessa Kamga (64.61). Mitmekülgse van Klinkeni jaoks oli tegemist juba teise medaliga Birminghamist, sest kuulitõukes teenis ta hõbeda.

Enne võistlust

Õhtuses programmis jätkub naiste seitsmevõistlus. Lisaks selguvad Euroopa meistrid kahel väljakualal (meeste kõrgushüpe ja naiste kettaheide) ja neljal jooksualal (meeste 200 meetri jooks, naiste 800 meetri ja 10 000 meetri jooks ning meeste 400 meetri tõkkejooks).

Õhtu naelaks võib pidada viimast ala ehk naiste 800 meetri jooksu, kus asuvad vastamisi tiitlikaitsja Keely Hodgkinson (Suurbritannia) ja šveitslanna Audrey Werro, kes püstitas tänavu kõigi aegade paremuselt kolmanda aja 1.53,80. Samuti teeb oma tiitlivõistluste finaali debüüdi sel alal hollandlanna Femke Broeders-Bol, kes on varem kogunud au ja kuulsust peamiselt 400 meetri tõketega distantsil.

Meeste 400 meetri tõketega finaalis on taas favoriidina kohal norralane Karsten Warholm, kes peab aga jälgima nii sakslase Emil Agyekumi kui ka teda poolfinaalis edestanud rootslase Oskar Edlundi minekut.

Reede, 14. august

21.35–23.55 ETV ja sport.err.ee

21.35 7-võistlus: kuulitõuge

21.45 N 10 000 m jooksu finaal

22.00 M kõrgushüppe finaal

22.30 N kettaheite finaal

22.40 M 400 m tõkkejooksu finaal

22.55 7-võistlus: 200 m jooks

23.25 M 200 m jooksu finaal

23.46 N 800 m jooksu finaal