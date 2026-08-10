Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

Pariisis toimuva ujumise Euroopa meistrivõistluste avapäeva kõige edukam oli Suurbritannia koondis, kes teenis kuldmedalid mõlemalt kavas olnud teateujumiselt.

Eriti võimas oli Suurbritannia naiste 4 x 200 meetri vabaltujumises, kui kõiki konkurente edestati enam kui kolme sekundiga. EM-võistluste rekordi 7.45,93 püstitanud nelikusse kuulusid Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan ja Freya Anderson.

Teiseks tuli Ungari (+3,16) ja kolmandaks neutraalsete sportlaste koondis (+3,20), kes jättis vaid ühe sajandikuga pjedestaalilt välja Saksmaaa kvarteti.

Meeste sama distsipliini võitis Suurbritannia koosseisus Matthew Richards, Jack McMillan, James Guy ja Duncan Scott. Aeg 7.01,52 tähistas samuti Euroopa meistrivõistluste rekordit. Kahvatumad medalid läksid Prantsusmaale (+0,71) ja Saksamaale (+0,76). Leedu (+2,01) oli Itaalia (+1,30) järel viies.

Ainsad individuaalmedalid jagati esmaspäeval välja meeste 400 meetri kompleksujumises, kus distantsi teisel poolel kerkis võitjaks Ilja Borodin (4.08,17; EM-i rekord). Teise koha sai itaallane Alberto Razzetti (+2,23) ja kolmanda britt Max Litchfield (+3,41).

Ujumise Euroopa meistrid selguvad 10.-16. augustini.