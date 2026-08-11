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Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu

Kergejõustiku EM
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Romell Glave
Romell Glave Autor/allikas: SCANPIX/PA Wire
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis võtsid britid meeste 100 m jooksus kodupubliku ees kaksikvõidu.

Euroopa meistriks tuli 10,09-ga Romell Glave ning hõbeda võitis 10,16-ga Jeremiah Azu. Pronksile jooksis end sakslane Owen Ansah, kelle lõpuaeg oli 10,19. Tiitlikaitsja Marcell Jacobs vigastas poolel maal tõenäoliselt reielihast ja lõpetas seitsmendana.

Naiste 100 m tõkkejooksus võitis kulla võimsa lõpu teinud hollandlanna Nadine Visser, kes edestas tuhandike võrdluses ülinapilt poolatari Pia Skrzyszowskat, mõlemale läks kirja aeg 12,67. Pronksi võitis 12,73-ga prantslanna Laeticia Bapte.

Meeste kaugushüppes triumfeeris neljandat EM-i järjest kreeklane Miltiadis Tentoglou. Kahekordne olümpiavõitja sai neljandal katsel kirja 8.44 ning loobus kahest järgmisest katsest. Hõbemedali võitis šveitslane Simon Ehammer 8.29-ga ning pronksi võitis bulgaarlane Božidar Sarabojukov 8.26-ga.

Naiste 5000 m jooksus kaitses tiitlit 26-aastane itaallanna Nadia Battocletti, kes võidutses ajaga 15.37,84. Hõbeda võitis hispaanlanna Marta Garcia 15.39,98-ga ja pronksi teenis itaallanna Micol Majori ajaga 15.40,65.

Meeste vasaraheites võitis karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste kuldmedali 29-aastane ungarlane Bence Halasz, kes heitis viiendal katsel Ungari rekordi 84.25. Hõbeda võitis sakslane Merlin Hummel 81.30-ga ning pronksi ukrainlane Mõhhailo Kohhan 79.49-ga.

Toimetaja: ERR Sport

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