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Tallinna ja Tartu noored naasevad suurvõistluselt priske medalisaagiga

Varia
Emily-Pärli Jäärats
Emily-Pärli Jäärats Autor/allikas: KSA
Varia

Taiwanis Hualienis toimunud 58. rahvusvahelistelt laste mängudelt võitsid Tallinna sportlased 14, Tartu noored kaheksa medalit.

Võistluste viimasel päeval säras tallinlastest taas 15-aastane ujuja Emily-Pärli Jäärats, kes võitis ajaga 1.01,75 tüdrukute 100 m liblikujumise, millega kindlustas endale tänavustelt mängudelt koguni viienda kuldmedali.

Jäärats triumfeeris Hualienis veel koos Laurette Ella Eha, Laura Rohtla ning Marta Reinojaga 4x100 m vabaltujumises ning võitis kuldmedali ka 50 m vabaltujumises, 50 m liblikujumises ning 100 m vabaltujumises.

Tallinna sportlastest naasevad Hualienist medaliga veel 4x100 m vabaltujumises kulla ja 4x100 m kompleksujumises hõbeda võitnud Erik Blumfeldt, Tihon Kavalerov, Anton Popovich, Aleksandr Ermakov. Popovichil õnnestus hõbemedal võita ka 50 m rinnuliujumises ning Ermakovil pronksmedal 400 m vabaltujumises.

Kergejõustikus võitsid Tallinna sportlased kolm medalit. Poodiumi kõrgeimale astmele kerkis 800 m jooksus Marit Tarm ning 400 m jooksus Stefan Võsu. Tüdrukute kaugushüppes tuli Heti Stella Kisel hõbedale. Taekwondos õnnestus mõlemal Tallinna sportlasel võita pronksmedal. Aliya Lamdaghri Alaoui tõusis poodiumile tüdrukute -49 kg kategoorias ning Magnus Jõesalu poiste -45 kg kategoorias.

Medalitabelis teenis Tallinn 68 linna konkurentsis 14 medaliga (8 kulda, 3 pronksi, 3 hõbedat) neljanda koha. Esikoht kuulus Taipeile 30 medaliga (13 kulda, 10 hõbedat, 7 pronksi), teiseks tuli Hualien samuti 30 medaliga (8 kulda, 13 hõbedat, 9 pronksi) ning kolmandaks Taichung 20 medaliga (8 kulda, 6 hõbedat, 6 pronksi).

Tartu osales 18-liikmelise noortekoondisega vanuses 12-15 eluaastat mängudel kaheksandat korda. Kavas olnud kaheksast spordialast osalesid tartlased ujumises, tennises, kergejõustikus ning 3x3 korvpallis. Medaleid võideti kõigil neljal alal – kokku 2 kulda, 4 hõbedat ja 2 pronksi. Tartu noorsportlaste saavutatud medalid koos esikaheksa kohtadega tagasid linnale rahvusvaheliste laste mängude üldarvestuses 14. koha.

Kaks kuldmedalit võitsid kergejõustiklased. Tüdrukute odaviskes tuli võitjaks Josefine Joorits tulemusega 40.10 meetrit ning poiste kuulitõukes saavutas esikoha Trevor Toomiste tulemusega 12.58 meetrit. Hõbemedali lisas Marietta Verst, kes lõpetas tüdrukute 400 meetri jooksu ajaga 58,51.

Ujumises tõi Tartu delegatsioonile kaks hõbemedalit Katriin Kont, kes püstitas mõlemal medalidistantsil ka uued isiklikud rekordid. Ta läbis 100 meetrit vabalt ajaga 58,70 ning 50 meetrit vabalt ajaga 26,69. Pronksmedali võitis Arthur Viira 50 meetri vabaujumises ajaga 25,14.

Tartu noorkorvpallurid pakkusid turniiril palju emotsioone ja võitluslikke mänge. Alagrupis saavutati Nantou (Taiwan) järel teine koht ning 20 võistkonna konkurentsis pääseti kaheksa parema hulka. Veerandfinaalis alistati korvpallilinn Kaunase eakaaslased tulemusega 16:10 ning poolfinaalis saadi jagu USA Indiana osariigi linna Marioni võistkonnast. Poolfinaalis saadud vigastuse tõttu tuli finaalis kohaliku Hualieni meeskonna vastu mängida vaid kolme mängijaga. Vaatamata keerulisele olukorrale võideldi südikalt lõpuni, kuid seekord tuli tunnistada vastaste paremust. Mikk Paab, Steven Võsaste, Patric Utsar ja Jan-Marten Kase lõpetasid turniiri hinnalise hõbemedaliga.

Tartu noortennisistid osalesid rahvusvahelistel laste mängudel esimest korda, saades väärtuslikke kogemusi nii tenniseväljakutel kui ka sportlaskülas koos teiste spordialade noortega. Edukaima tulemuse saavutasid Saara Karis ja Anett-Mariin Kallas, kes võitsid tüdrukute paarismängus pronksmedali. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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