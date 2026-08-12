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Romet Tsirna võitis Saksamaal etapi ja tuli kokkuvõttes kolmandaks

Autosport
Romet Tsirna
Romet Tsirna Autor/allikas: PACE Motorsport
Autosport

Eesti rallikrossisõitja Romet Tsirna võitis RallyX Pro-kategooria üheksanda etapi Saksamaal Esteringil ning lõpetas kümnenda etapi teise kohaga. Hooaja kokkuvõttes saavutas ta kolmandana koha nii RallyX Põhja- kui Lõunaliiga arvestuses.

Põhjaliiga kümne etapi kokkuvõttes teenis Tsirna 184 punkti. Sarja võitis rootslane Oliver Eriksson (221 punkti) kaasmaalase Lukas Anderssoni ees (207). Lõunaliigas, kus peeti neli etappi, kogus Tsirna 69 punkti. Seal võitis Andersson Erikssoni ees — mõlemal võrdselt 92 punkti, vahendab Autosport.ee.

Tsirna on samas sarjas varem sõitnud crosscariga, kuid kereautode klassis FC2 oli tänavune hooaeg tema esimene. "Esimese hooaja peamine eesmärk oli järk-järgult kiirust kasvatada ja kogemusi koguda," ütles Tsirna. Ta kohanes kiiresti ning tõusis sarja reeglite kohaselt pärast korduvaid poodiumikohti uustulnukatele mõeldud Pro Am klassist Pro klassi juba poole hooaja järel.

"Pro klassi etapivõit oli samuti üks eesmärke ja see täitus. Siinkohal suur tänu võistlusinsener Jarmo Võsale ja Olsbergs MSE tiimile, kes on mind sel teekonnal palju abistanud," lisas ta.

Pro klassi etapivõiduga lõppenud üheksandal etapil Esteringil Saksamaal oli Tsirna eelsõitude järel seitsmes. "Eelsõidud ei läinud hästi, peamine probleem oli startidega, kus ei saanud kogu jõudu maha ja stardikiirendus jäi puudulikuks," rääkis ta.

Pärast arutelu inseneridega otsustati finaalsõiduks muuta auto stardiseadistust. "Stardipositsioon jäi finaalis teise rea välisrajale, kuid Esteringil ei tähenda see sugugi halba, vahel on see isegi eelis. Sageli sõidetakse esimeses kurvis sisenurka kinni, väljast jääb aga tee vabaks. Muudetud seadistus töötas õnneks ideaalselt ja pärast õnnestunud starti olin esimesse kurvi jõudes juba möödunud kõigist kolmest eesolevast konkurendist," lausus Tsirna. "Sealt edasi tuli oma tempot lõpuni hoida."

Järgmisel päeval päeval toimunud kümnendal etapil oli Tsirna eelsõitude järel viies, kuid finaalis lõpetas ta teisel kohal Anderssoni järel. Finaali stardile järgnes kokkupõrge, milles sai kannatada ka Tsirna auto, kuid õnneks nii vähe, et sõitu sai jätkata.

"Nägin, et ees hakkas midagi juhtuma. Üks auto lendas otse minu pihta ja mul ei olnud võimalik midagi ette võtta. Kokkupõrke hetkel hoidsin auto võimalikult sirgena, mis päästis hullemast ning veermik sai vaid õrna kahjustuse. Esimese paarisaja meetriga õnnestus sõita viiendalt kohalt teiseks. Edasi riske ei võtnud, sõitsin stabiilse kiirusega lõpuni," rääkis Tsirna.

Ehkki RallyX Lõuna- ja Põhjaliiga on lõppenud, ootab Tsirnat ees sarja üleilmne finaal 24.–25. oktoobril Portugalis, kus lisaks Euroopa sõitjate kõrval asuvad võistlema ka RallyX Ameerika liiga sportlased, varasemad RallyX meistrid ja kutsutud wildcard sõitjad.

Toimetaja: Siim Boikov

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