Juga lõpetas rallikrossi EM-etapi kolmandana ja säilitas sarja liidrikoha

Finaalis võitis hispaanlane Diego Martinez, teise koha sai prantslane Valentin Comte ning Juga lõpetas kolmandana. Neljanda koha teenis samuti eestlane Armin Raag. Marko Muru finaali ei pääsenud ja lõpetas etapi 12. kohaga.

Eelsõitudes näitasid eestlased tugevat minekut. Raag võitis neljast sõidust kolm ning oli kokkuvõttes kiireim, Juga lõpetas eelsõidud teisena.

"Võtsin eelsõitudes seekord mõnevõrra teistsuguse lähenemise. Säästsin rehve poolfinaaliks ja finaaliks ning eelsõitudes kõike mängu ei pannud," selgitas Juga.

Poolfinaalis lõpetas Juga teisena ja Raag kolmandana, mis tähendas, et finaali tuli neil startida teisest ja kolmandast reast.

Juga sõnul mõjutas tulemust kehv stardipositsioon ning finaalis osutus auto seadistus liiga pehmeks.

"Arvasin, et rada on libedam ja läksin sõitma liiga pehmes seades autoga. Kui pärast jokkeri läbimist nägin, et kolmas koht on maksimaalne võimalik, lasin tempos isegi veidi järele," ütles ta.

Kolme etapi järel juhib Juga Euro RX5 klassi 68 punktiga. Raag on 61 punktiga teine ning Muru 32 punktiga kuues.

Euro RX4 klassis sai eestlane Albert Ako Kokk viienda koha. Etapi võitis poolakas Filip Melon ning üldarvestuses on Kokk 47 punktiga kolmandal kohal.

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 18.–19. juulil Iirimaal Mondello Parki rajal. Juga sõnul on tegemist talle tundmatu võistluspaigaga, kuid ettevalmistuseks on ta tutvunud rajavideotega ja kogunud infot Kevin Pesuri tiimilt.