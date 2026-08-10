Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

Poola velotuur koosnes seitsmest etapist, millest kolm esimest võitis itaallasest sprinter Jonathan Milan (Lidl - Trek). Järgnevalt tundsid võidurõõmu ka hollandlane Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), šveitslane Jan Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ja prantslane Louis Barre (Team Visma | Lease a Bike).

Enne viimasena kavas olnud individuaalset temposõitu oli üldliidri särk itaallase Christian Scaroni (XDS Astana Team) käes, aga Barre jäi vaid kolme ja Lemmen viie sekundi kaugusele. Hiljem üldvõidu kindlustanud Brenner oli viimase etapi eel neljas (+0.11).

Pühapäeval Wieliczkas toimunud 12,5-kilomeetrisel jõuproovil nätias parimat minekut šveitslane Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team, kes läbis distantsi 14.25,49-ga, mis tegi keskmiseks kiiruseks 51,994 km/h. Talle järgnesid Fisher-Black (+4,07) ja britt Callum Thornley (Red Bull - Bora - Hansgrohe; +4,28).

Brenner oli aegade võrdluses seitsmes, aga sellest talle piisas, et kokkuvõttes esikohale kerkida. Eelmisel kolmel etapil vastavalt neljanda, teise ja kolmanda koha teeninud Brenner krooniti parimaks ka punktiarvestuses.

23-aastase sportlase jaoks on tegemist kindlasti karjääri suurima kordaminekuga. Tunamullune Saksamaa grupisõidu meister lõpetas tänavu neljandal kohal nii Tour Down Underi kui ka Tour des Alpes-Maritimes'i.