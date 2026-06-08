Läti 3x3 meeskond tuli Poolas maailmameistriks

B-gruppi kuulunud Läti kaotas oma esimeses mängus USA-le tulemusega 14:17, aga alistas seejärel võõrustaja Poola 22:20, Tšehhi 21:15 ning Mongoolia 21:12. Kaheksandikfinaalis teenisid lätlased Uus-Meremaa üle 21:19 võidu, alistasid siis Balti vastasseisus Leedu 22:13 ning tagasid 20:19 võiduga Serbia üle koha finaalis.

Finaalmängus jäi Läti kiirelt tagaajaja rolli, kui sakslased saavutasid neljapunktilise eduseisu. Lätlased suutsid selle siiski tasa mängida ning kaks ja pool minutit enne mängu lõppu oli tablool 15:15 viik, aga siis viskas Läti viis vastuseta punkti ning vormistas sellega 20:15 võidu.

Karlis Lasmanis viskas finaalis 12 punkti ning ta valiti ühtlasi MM-i kõige väärtuslikumaks mängijaks, maailmameistriks tulid veel Francis Lacis, Nauris Miezis ning Zigmars Raimo. Lätist sai esimene 3x3 korvpallikoondis, kes teeninud kuldmedali nii olümpiamängudelt, maailmameistrivõistlustelt kui ka Euroopa meistrivõistlustelt. Seejuures on Lasmanis ja Miezis osalenud kõigis neis võitudes.

Pronksimängus alistas Serbia kaks aastat tagasi kodupubliku ees olümpiavõitjaks tulnud Prantsusmaa 20:19. Eesti korvpallikohtunik Alex Talisainen mõistis selles mängus õigust, lisaks vilistas eestlane ka Läti ning Serbia poolfinaali.