Kais ja Penasse ei pääsenud Hiinas alagrupist edasi

Rannavõrkpall
Kaur Erik Kais ja Tobias Penasse piirdusid Hiinas Wuhanis toimuval Futures taseme MK-etapil alagrupimängudega.

Eesti paar alustas kvalifikatsioonist, kus pääseti kohe teise ringi ja nii vajati põhiturniirile pääsemiseks üht võitu. See ka saadi, kui Hiina duo Jinqiu Liu – Xinglong Sun alistati 2:1 (21:18, 16:21, 15:10), vahendab Volley.ee.

Alagrupiturniiril kuulusid Kais ja Penasse (12. asetus) D-alagruppi, kus mindi esmalt vastamisi hiinlastega Jiaxin Wu – Chaowei Zhou (5. paigutus). Mängu võitis 2:0 (21:12, 21:9) Hiina duo.

Seejärel mängiti alagrupist edasipääsu nimel ungarlaste Jamil Ghazali ja Botond Oláhiga (13. asetus) ning selle kohtumise võitis 2:1 (22:20, 13:21, 15:9) Ungari duo. Sellega sai eestlaste jaoks ka turniir läbi.

Toimetaja: Siim Boikov

