Kais ja Penasse ei pääsenud Hiinas alagrupist edasi

Eesti paar alustas kvalifikatsioonist, kus pääseti kohe teise ringi ja nii vajati põhiturniirile pääsemiseks üht võitu. See ka saadi, kui Hiina duo Jinqiu Liu – Xinglong Sun alistati 2:1 (21:18, 16:21, 15:10), vahendab Volley.ee.

Alagrupiturniiril kuulusid Kais ja Penasse (12. asetus) D-alagruppi, kus mindi esmalt vastamisi hiinlastega Jiaxin Wu – Chaowei Zhou (5. paigutus). Mängu võitis 2:0 (21:12, 21:9) Hiina duo.

Seejärel mängiti alagrupist edasipääsu nimel ungarlaste Jamil Ghazali ja Botond Oláhiga (13. asetus) ning selle kohtumise võitis 2:1 (22:20, 13:21, 15:9) Ungari duo. Sellega sai eestlaste jaoks ka turniir läbi.