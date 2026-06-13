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Kaks Eesti rannavollepaari jätkavad Jurmala MK-etappi 12 parema seas

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Lätis Jurmalas toimuval rannavõrkpalli Futures taseme MK-etapil jätkavad eestlastest võistlustules Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson ning Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais, konkurentsist langesid Joosep Põldma ja Patrik Parijõgi.

F-alagrupis teiseks tulnud Kuivonen ja Jürgenson kohtusid reedel 18 parema seas üheksanda asetusega tšehhitaride Laura Kubistova ja Amalie Tonovaga ning võitsid kohtumise tulemusega 2:0, kuigi mäng kestis tänu maratongeimidele suisa 46 minutit: kui esimese geimi võitsid eestlannad 22:20, siis järgmine lõppes alles seisul 29:27, vahendab volley.ee.

Kui naised alustasid reedel juba sõelmängudega, siis mehed panid lõunal paika lõplikud paremusjärjestused alagruppides. Rebel ja Kais panid paremuse selgelt maksma šotlaste Ross McKelvie' ja James McHardy vastu, tulles 2:0 (21:12, 21:9) võiduga F-alagrupis kolmandaks.

C-alagrupis saavutasid samuti kolmanda koha Põldma ja Parijõgi, kes nägid sõelmängudele pääsemise nimel rohkem vaeva – austraallased Felix Birke ja Klaas McIntosh alistati 2:1 (19:21, 21:19, 15:12).

Rebel ja Kais jätkasid 18 parema paari seas hea hooga, lülitades 2:0 (21:15, 21:18) võiduga konkurentsist lätlased Ernests Gūtmanise ja Toms Benjavsi. Kõva lahingut ei suutnud enda kasuks kallutada aga Põldma ja Parijõgi, kes tunnistasid 18 parema seas ameeriklaste Benjamin Vaughti ja Mitchell Keddie' 2:1 (21:14, 21:23, 18:16) paremust.

Rebel ja Kais jätkavad seega sarnaselt Kuivonenile ja Jürgensonile MK-etappi 12 parema paari seas, minnes laupäeval kell 14.40 vastamisi nimekate lätlaste Edgars Tocsi ja Gustavs Auzinsiga (3. asetus).

Toimetaja: Anders Nõmm

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