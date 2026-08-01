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Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

Kergejõustik
Georgia Hunter Bell
Georgia Hunter Bell Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustik

Georgia Hunter Bell läheb Euroopa meistrivõistlustele suurepärases hoos. Briti jooksja võitis Glasgow's toimunud Commonwealthi mängudel kulla 800 meetris, olles varem sel aastal triumfeerinud ka sisemaailmameistrivõistluste 1500 meetri jooksus.

32-aastane Hunter Bell domineeris Commonweathi mängudel toimunud jooksu ning alistas konkurendid kindlalt. Ta treenib koos 800 meetri olümpiavõitja Keely Hodgkinsoniga ning osaleb järgmisel kuul Euroopa meistrivõistlustel ning samuti septembris esimest korda toimuval Ultimate Championships võistlusel.

"Sel aastal on neli võimalust kuldmedalit võita. Kaks kulda on juba käes ja kaks on veel jäänud," ütles Hunter Bell. 

Hunter Bell on oma karjääri hilisemas etapis jõudnud suurepärasesse vormi.

Enne spordi juurde naasmist tegi ta Covidi pandeemia ajal viieaastase pausi. Pärast tagasitulekut võitis ta Pariisi olümpiamängudel 1500 meetri pronksmedali ning eelmisel aastal edestas Hodgkinsoni ja saavutas maailmameistrivõistlustel 800 meetris hõbeda.

Seekord tuli aga tema esimene tiitlivõit välitingimustes ning alal, kus olümpiavõitja on Hodgkinson.

"Iga medal on oluline verstapost, kuid minu esimene välitingimustes võidetud kuld on midagi väga suurt," sõnas Hunter Bell.

Pärast Hodgkinsoni võistlemisest loobumist olid selle ala favoriidid Hunter Bell ja Keenia maailmameister Lilian Odira. Finaal kujunes aga ühepoolseks, kui Hunter Bell asus kohe tempot tegema ning suurendas 200 meetrit enne finišit kiirust, võites enam kui sekundilise eduga.

Hodgkinson otsustas keskenduda Euroopa meistrivõistlustele Birminghamis, mis algavad 10. augustil, ning võttis enne neid võistlusi puhkuse.

Hunter Bell osaleb seal vaid 1500 meetri jooksus, mistõttu jääb ära oodatud vastasseis kahe sportlase vahel. 

Kuigi Hunter Bell ütles, et võit kinnitas tema otsust Glasgow'sse tulla, kaitses ta ka teiste sportlaste otsuseid võistlusest loobuda.

Inglismaa nimekatest kergejõustiklastest jäid eemale näiteks Dina Asher-Smith, Katarina Johnson-Thompson ja Matt Hudson-Smith.

"Iga sportlane teeb oma otsuse erinevalt. Mõni nädal tagasi pidin Londonis võistlemisest loobuma ja olin selle pärast väga pettunud, sest olin haige. Me tahame alati olla terved ja võistelda. Inimesed ei saa sellest alati aru," lausus Hunter Bell. 

"Kui meil oleks võimalik, võistleksime kogu aeg. Me saame selle eest rahalist motivatsiooni, me armastame seda ala. Selle nimel me treenimegi. Kui me ei tule starti, on selleks alati põhjus," lisas ta. 

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused toimuvad 10.-16. augustini Birminghamis.

Toimetaja: Lisette Holst

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