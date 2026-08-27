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Werro jõudis 800 meetri maailmarekordile veel lähemale

Kergejõustik
Audrey Werro.
Audrey Werro. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Šveitsi jooksutäht Audrey Werro jooksis kodusel Teemantliiga etapil Zürichis taas maailmarekordi lähedase tulemuse.

Äsja Euroopa meistriks kroonitud Werro võitis Zürichis naiste 800 meetri jooksu ajaga 1.53,70, millega lihvis oma isiklikult rekordilt maha kümme sajandikku. Šveitslanna on tänavu jooksnud aja alla 1.54 koguni kolmel korral ning 43 aastat Jarmila Kratochvilova käes olnud maailmarekord on nüüd 0,42 sekundi kaugusel.

Werrole pakkus tõsist konkurentsi Femke Bol-Broeders, kes jooksis uue Hollandi rekordi 1.54,71 ja tõusis kõigi aegade edetabelis üheksandale kohale. Kolmanda koha saavutas britt Georgia Hunter Bell 1.55,03-ga.

800 meetri jooksu valitsev olümpiavõitja britt Keely Hodgkinson jättis tervise tõttu Zürichi etapi vahele.

Toimetaja: Henrik Laever

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