Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

Tiitlikaitsja Keely Hodgkinson tunnistas pärast Euroopa meistrivõistluste 800 meetri finaalis saadud hõbemedalit, et läks jooksule kindla veendumusega, et suudab tiitlit kaitsta.

Olümpiavõitja Hodgkinson, kes soovis oma üleolekut sellel alal kinnitada, sai kodupublikult marulist toetust, kui tahtis šveitslannat kinni püüda, kuid ei suutnud lõpusirgel oma rivaali alistada.

"Vastakad tunded. Arvan, et sellise konkurentsi juures on iga medal väga hea saavutus ja järjekordne lisa minu kollektsiooni, seega ei saa ma selle üle pettunud olla. Siiski olin ma tiitlikaitsja ja tahtsin võita," rääkis Hodgkinson BBC-le.

Olümpiavõitja võitles finaalis esikoha eest šveitslanna Audrey Werroga, kes suutis viimastel meetritel Hodgkinsoni rünnakule vastata ja teda finišis alistada. Werro võitis meistrivõistluste rekordiga 1.54,81 oma esimese täiskasvanute rahvusvahelise tiitli.

Hodgkinson tunnistas, et läks finaali kindla usuga võit koju tuua.

"Teadsin, et heitlus käib viimaste meetriteni, kuid uskusin siiralt, et võidan täna. Seekord nii ei läinud," ütles ta. "Ma ei teinud midagi valesti – see lihtsalt oli üks nendest olukordadest."

Kuigi see polnud medal, mida Hodgkinson lootis, oli hõbe 24-aastase sportlase jaoks juba kaheteistkümnes täiskasvanute tiitlivõistluste medal. Esimene neist pärineb viie aasta taguselt sisemeistrivõistlustelt, mil ta oli veel teismeline.

Werro triumf oli seejuures eriti muljetavaldav, sest šveitslanna kukkus neljapäevases poolfinaalis raskelt, kuid pääses siiski finaali ja suutis kaks päeva hiljem võita Euroopa meistritiitli.

"Olen ​​selle medali üle väga õnnelik pärast pöörast ööpäeva. Lapsena ütles isa mulle alati, et pean olema nagu lõvi. Seetõttu otsustasingi finišijoont ületades seda tähistada lõvile kohase žestiga," ütles Werro.