Vigastuskartus jättis Hodgkinsoni kodused meistrivõistlused pooleli

24-aastane 800 meetri olümpiavõitja läbis päev varem edukalt 400 meetri eeljooksu ning valmistus Birminghamis peetud finaaliks. Vahetult enne starti otsustas ta aga võistlemisest loobuda ja astus oma rajalt kõrvale. Pisarsilmil rajalt lahkunud Hodgkinson kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et ei tundnud end täielikult tervena ega soovinud suve tähtsate võistluste eel tervisega riskida.

Hodgkinsoni treener Jenny Meadows selgitas BBC-le, et sportlane tundis enne starti soojenduse viimastel sammudel kerget valu. Võimaliku vigastuse süvenemise vältimiseks otsustati finaalist loobuda.

Hodgkinson on tänavu võistelnud 800 meetri kõrval ka 400 meetri distantsil, et parandada oma algkiirust enne suve tähtsamaid starte. Juulis peetaval Londoni Teemantliiga etapil loodab ta ületada naiste 800 meetri 43 aastat püsinud maailmarekordi.

Suurbritannia meistrivõistluste naiste 400 meetri meistriks tuli Amber Anning, kes võitis ajaga 50,16. Naiste 800 meetris kaitses tiitlit Georgia Hunter Bell, läbides distantsi ajaga 1.55,93 ning püstitades uue meistrivõistluste rekordi.