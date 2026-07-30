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Rump stardib Nürburgringil taas GT3-klassis

Autosport
Martin Rump
Martin Rump Autor/allikas: Gruppe C Photography
Autosport

Nürburgring Langstrecken-Serie seitsmendal etapil (NLS 7) on stardis ringrajasõitja Martin Rump. Mühlner Motorsporti ridades võistlev Rump teeb kaasa kõrgeimas GT3 ehk SP9 masinaklassis, kus tema võistlusautoks on Porsche 911 GT3 R numbriga 123.

Rumpi tiimikaaslasteks on sakslased Ben Bünnagel ja Noah Nagelsdiek. Kokku on NLS 7 etapile registreerunud 134 autot, neist 21 võistleb SP9 masinaklassis.

Eestlase jaoks on tegemist jätkuga Mühlner Motorsporti numbriga 123 autos pärast tänavust edukat Nürburgringi 24 tunni sõitu. Samuti tuleb Rump starti hea emotsiooni pealt, sest eelmisel Nürburgringi kestvussarja etapil teenis ta CUP 2 klassis oma esimese võidu.

"Mul on suur heameel naasta GT3-auto rooli Nürburgringil. Tänan tiimi selle võimaluse eest. Jätkame tööd sealt, kus 24 tunni sõidu järel pooleli jäi. Annan kindlasti oma parima," sõnas Rump.

Rump asub neljatunnises võistlussõidus starti laupäeval. 

Toimetaja: Lisette Holst

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