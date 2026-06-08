Rump lõpetas Paul Ricardi 12 tunni sõidu teisel kohal

Rump jagas Porsche 911 GT3 Cup (992) autot numbriga 921 taanlase Conrad Leveau ja prantslase Joshua Bednarskiga. Tiim näitas head minekut juba kvalifikatsioonis, kus teeniti oma klassis teine stardikoht. Võistluse avapäev kujunes meeskonnale edukaks ning kuue tunni järel hoiti liidripositsiooni 27,967-sekundilise eduga.

Tihe heitlus esikoha nimel jätkus teisel võistluspäeval. Kuna ajavahed alla ringi arvestusega nulliti, alustati pühapäeval sisuliselt kõrvuti ning kuue tunni jooksul peeti maha uus võitlus etapivõidu nimel.

Liidrikoht vahetus mitmel korral ning otsustavad tunnid möödusid pingelises võitluses. Pärast 12 tundi võidusõitu lõpetas Mühlner Motorsport oma klassis teisena, läbides kokku 300 ringi. Finišis jäädi võitjale alla veidi vähem kui minutiga.

"Esimese päeva start õnnestus tiba paremini kui teisel päeval, aga mõlemal puhul õnnestus mul püsida põhikonkurendist, 909-autost, ees. Pidasime 909-ga maha paar head heitlust. Tempost jäi meil lõppkokkuvõttes natuke puudu, aga olime visad ja tegime üldplaanis õigeid valikuid. Lõpuks lipsas esikohavõimalus käest, aga teame, et olime siiski võiduks võimelised. Tiim tegi head tööd, tulime enam-vähem puhtalt läbi. Järgmisel korral jahime taaskord võitu. Siit praegu aga väärtuslikud punktid ja kordaminek," rääkis Rump pärast sõitu.

Paul Ricardi teise koha järel säilitasid Martin Rump ja Mühlner Motorsport 992-klassi üldarvestuse liidrikoha (116 punkti) teisel kohal oleva Red Camel-Jordans.nl tiimi ees (100 punkti). 24H Series hooaja keskpunkt on murtud.

Järgmine etapp peetakse 4.-5. juulil Saksamaal legendaarse Nürburgringi GP rajal, kus sõidetakse järjekordne 12-tunnine võistlusõit.