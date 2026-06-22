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Martin Rump teenis Nürburgringil märgilise võidu

Autosport
Martin Rump
Martin Rump Autor/allikas: GruppeC
Autosport

Ringrajasõitja Martin Rump saavutas nädalavahetusel Saksamaal Nürburgringil peetud Nürburgringi Langstrecken-Serie ehk NLS-i kuuendal etapil CUP2 klassis esikoha. Lisaks klassivõidule sõitis Rump välja ka kiireima ringiaja.

Palavates oludes peetud neljatunnisel kestvussõidul jagas Martin Rump Belgia meeskonna Mühlner Motorsport nr 904 Porsche 911 GT3 Cup autot sakslase Nico Bastianiga, kellega on ta tänavusel hooajal ka varem samas autos poodiumikohale tõusnud.

Neljandalt kohalt startinud sõitjatepaar teenis eduka sõidu tulemusel hooaja esimese ühise võidu, läbides 27 ringi ajaga 4 tundi 18 minutit ja 17,574 sekundit. Üldarvestuses kõrge 11. koha saanud Rumpi ja Bastiani auto finišeeris ainsana oma võistlusklassist üldvõitjaga samal ringil.

"Mul on alati hea meel olla tagasi Nürburgringil. Minu põhiülesanne oli aidata Nicol tema hooaja punktiedu säilitada. Tegime seda stiilselt ja maksimaalselt, saades punktilisa kiireima ringi eest. Sõit oli äärmiselt palavates oludes, kuid mulle meeldib, kui selles spordis tuleb korralikult esile füüsiline pool. Mühlner Motorsport tegi suurepärast tööd ja olime terve nädalavahetuse päris tugevad. Tiim tegi hea lükke varase boksipeatusega, kus õnnestus vajalikud lisasekundid noppida. Nico sõitis vingelt. Olen tulemuse üle väga õnnelik," ütles eestlane.

Pikalt puhata Rumpil ei õnnestu, sest juba saabuval nädalavahetusel on ta taas võistlustules. Sel korral stardib ta Belgias legendaarsel Spa-Francorchampsi 24 tunni sõidul Rutronik Racing ridades.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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