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Rump võitles Spas enne tehnilisi probleeme pjedestaali eest

Autosport
Martin Rump (paremalt teine) tiimikaaslastega
Martin Rump (paremalt teine) tiimikaaslastega Autor/allikas: Porsche Customer Racing
Autosport

Ringrajasõitja Martin Rump lõpetas läinud nädalavahetusel maailma suurima GT3-autode võistluse, Spa 24 tunni kestvussõidu. Rutronik Racing tiimi Porsche 911 GT3 R-i juhtinud eestlane ja tema meeskonnakaaslased teenisid Bronze Cup arvestuses seitsmenda ning 70 autot kokku toonud üldarvestuses 43. koha.

Spa võistlusnädalavahetust varjutas eelmisel etapil Monzas toimunud avarii, mille tulemusena tuli kasutusele võtta maikuus toimunud proloog-testidega võrreldes erinev raam ja mootor. Treeningsõitudel tehti usinat seadistustööd ning keerulistest oludest hoolimata saadi auto võistluspäevaks konkurentsivõimeliseks, vahendab Autosport.ee.

Ebaõnn kvalifikatsioonis andis Martin Rump, Antares Au, Porsche tehasesõitja Sven Müller ja Michelle Gattingu juhitud number 97 autole Bronze Cupi 11. stardikoha (55. koht üldarvestuses). Sellegipoolest õnnestus pika võistluse esimeses pooles järjekindlalt kohti tagasi võita ning poodiumiheitlusesse siseneda. Kuuenda tunni lõpus oldi kuuendad ning kaheteistkümnenda lõpuks kolmandal positsioonil.

Rump tegi 24 tunni jooksul kokku viis sõiduvahetust, sealhulgas ühe topeltvahetuse. Sõidu esimene pool kulges tõusvas joones, kuid viimane veerand osutus saatuslikuks. Pühapäeva hilishommikul hakkasid autot kimbutama tehnilised probleemid, mis röövisid võimaluse jätkata heitlust poodiumikoha nimel. Lõpuks tuli leppida Bronze Cupi seitsmenda ja üldarvestuses 43. kohaga.

"Meeskond näitas võitlusvaimu ja tulime katsumuste kiuste punktikohal lõpuni. Enne tehnilisi probleeme olime teise-kolmanda koha heitluses sees. Kahju, et kõrge koht niimoodi käest läks. See on tehnikasport," sõnas Martin Rump pärast finišit.

Tänavune Spa 24 tunni sõit oli Rumpile karjääri neljas osalemine ning teine järjestikune start Saksamaa tipptiimi Rutronik Racing ridades. Vaatamata keerulisele nädalavahetusele sai tiim punktilisa ning sõidu jooksul näidatud tempo kinnitas, et võimekus kõrgete kohtade eest võidelda oli olemas.

Martin Rump jätkab hooaega Michelin 24H Series sarjas, kus juba saabuval nädalavahetusel toimub 12 tunni kestvussõit Nürburgringi GP rajal.

Toimetaja: Siim Boikov

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