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Rump tõusis Nürburgringil pjedestaalile

Autosport
Martin Rump
Martin Rump Autor/allikas: GruppeC Photography
Autosport

Ringrajasõitja Martin Rump saavutas Nürburgring Langstrecken-Serie seitsmendal etapil üldarvestuses kuuenda koha ja SP9 Pro-Am klassis kolmanda koha.

Kuue tunni pikkune ADAC Ruhr-Pokal-Rennen oli Mühlner Motorspordi esimene GT3-klassi võistlus NLS-sarjas. Rump jagas numbrit 123 kandnud Porsche 911 GT3 R Evo26 masinat sakslaste Ben Bünnageli ja Noah Nagelsdiekiga.

Kvalifikatsioonis sõitis meeskond välja 13. stardikoha. Rump asus rooli sõidu võistluse keskosas ning läbis kaks ja pool tundi kestnud topeltvahetuse, aidates tõsta Mühlner Motorspordi auto kolme koha võrra kõrgemale.

41 ringi järel lõpetas võistkond sõidu üldarvestuse kuuendal kohal. SP9 Pro-Am klassis tõi tulemus Mühlner Motorsportile kolmanda koha.

"Mul on hea meel eduka debüüdi üle. Tegime pärast Nürburgringi 24 tunni sõitu auto seadistusega tubli sammu edasi ja liikusime oma eesmärgile lähemale. Tiimi esimesel NLS-i etapil GT3-ga üldis esiviisiku heitlusesse siseneda ja klassi poodium võtta on tänase komplekti pealt kindlasti hea näitaja. See sõit oli hea proovikivi järgmiseks väljakutseks," sõnas Martin Rump.

Nürburgringi kestvussõidu kaheksas ja üheksas etapp peetakse 11. ja 12. septembril. Lisaks stardib Rump 18.-20. septembril Barcelonas, kui 24H Series hooaja lõpetab 24-tunni sõit.

Toimetaja: Lisette Holst

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