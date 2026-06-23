Genor Raag tuli Soome meistrisarja etapil kolmandaks

Võistlus peeti rallikrossistiilis – kolmele eelsõidule järgnesid finaalid, mille arv sõltus võistlejate hulgast. 16 võistlejaga 125/250 cm3 klassis peeti neli finaali, vahendab Autosport.ee.

Raag võitis kaks eelsõitu ja ühes oli teine, pääsedes otse A-finaali. "Päev algas üsna hästi sain, rajast peaaegu kohe aru ja kiirus oli kohe olemas," sõnas Raag.

"Esimeses eelsõidus sain päris hea stardi, olin esimeses kurvis teine ja proovisin terve sõidu esimesel taga püsida ja lõpetasin teisena. Teises eelsõidus sain väga hea stardi, aga kiirus polnud veel kõige parem, kui siiski lõpetasin esimesena. Kolmandas eelsõidus tegin oma viimaste võistluste parima stardi ja juhtisin terve sõidu."

Finaali alustas Raag teiselt positsioonilt. "Reaktsioon oli väga hea, sain esimesena liikuma, aga jäin käiguvahetusega hiljaks. See mõjutas kogu sõidu tulemust. Esimeses kurvis olin teine, proovisin pidevalt saada eesolevast võistlejast mööda, aga võimalust ei tekkinud."

Pärast jokkeri läbimist jätkas Raag kolmandal kohal. "Eessõitja kaldus ühte kurvi minnes liiga välja ja kasutasin juhust. Õnnestuski mööduda ja tõusin teiseks, aga ta sai kurvist väljudes kiiremini minema ja sõitis mulle küljepealt nõrgalt otsa, kaldusin välja ja ta pääses uuesti ette. Järgnevatel ringidel otsisin igas kurvis möödumisvõimalust, kuid seda ei tulnud."

Raag lisas, et päevaga ta väga rahule ei jäänud, kuna teadis, et kiirus lubanuks kolmandast kohast enamat. "Olin võimeline võitma, aga kõik läks finaali stardi nahka. Auto oli ka väga hea!"

Samas klassis sai Sebastian Rebane 11. ja Kaspar Pikkpõld 12. koha. Mõlemad jõudsid C-finaali. Klassis 85/150 cm3 oli D-finaalis sõitnud Kevin Liivamägi 15.