17-aastane Armin Raag tuli rallikrossi Euroopa meistriks, Eestile kaksikvõit

17-aastane Armin Raag sai rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel enda klassis esikoha. Ta on ühtlasi Euroopa meistrivõistluste uue klassi Euro RX5 esimene meister ja ka esimene eestlane, kes tulnud rallikrossis Euroopa meistriks. Raag võitis tiitli Eestis valmistatud võistlusautoga P-Tech Estfighter2.

Hõbemedal kuulub samuti eestlasele – teise kohaga lõpetas Euroopa meistrivõistlused Martin Juga (LifeLive TN11). Raag kogus hooaja kokkuvõttes 154 punkti, Juga 123 ning kolmanda tulemusega lõpetanud hispaanlane Diego Martinez (Speedcar Wonder-R) 91 punkti. Marko Muru (P-Tech Estfighter2) oli 55 punktiga seitsmes.

Euroopa meister Raag sõnas, et tiitel oli hooaja eesmärk. "Võtsin samm-sammult, esimene siht oli poodiumile jõuda. See õnnestus juba avaetapil Riias. Edasi oli sihiks etapivõit, see tuli Iirimaa etapilt. Pärast Iirimaa võitu oli selge, et asi on tõsine," lausus Raag. "Nägin palju vaeva, tegin füüsilist ja sõidutreeningut, valmistusin Portugali võistlusteks väga põhjalikult. Suurepärane, et see kõik lõpuks vilja kandis."

Raag tänas Eesti crosskartide tootjat P-Techi abi eest. "Auto on olnud alati väga kõrgel tasemel. Tähelepanuväärne, et tiitel õnnestus võita P-Techi uue mudeliga," lausus Raag. "Tänan ka peret, toetajaid, fänne ja kõiki abilisi."

Meistrivõistlused hõbedaga lõpetanud Juga tõusis pjedestaalile kuuest etapist viiel. "Kindlasti oli vägev hooaeg. Kõikidest etappidest vaid ühel ei jõudnud ma esikolmikusse, kogu hooaja sõitsin võidukonkurentsis," rõõmustas Juga. "Tegime seda kõike väga väikse tiimiga: võistlustel enamasti mina, isa ja mehaanik Kevin Rebase. Teen neile suure kummarduse. Äge on nii väikese tiimiga teha nii suurt asja. Tänan kõiki toetaid ja kõiki teisi, kes õla alla pannud ja tegemistele kaasa elanud."

Rallikrossi Euroopa meistrivõistluste kaks viimast etappi sõideti Portugalis Lousada rajal. Raag võitis eelviimase etapi laupäeval ja suurendas sellega edu Juga ees 30 punktile.

Juga laupäevasel etapil poolfinaalist edasi ei pääsenud ja ka Raagil tuli üle elada ärev hetk. "Viimase ringi teises kurvis august läbi sõites tuli rehv maha. Pingutasin kõvasti ja suutsin finaali võita," rääkis Raag. "Finaali start oli hea, sain ette ja edasi tuli oma sõitu teha, kuigi tempo ei olnud kruusaosal maksimaalne, kartsin, et rehv võib uuesti maha tulla."

Armin Raag Autor/allikas: FIA

Jugal ei vedanud stardikohaga. "Tänavu on üldse kuidagi kehvasti läinud poolfinaali stardikohtadega, nii ka seekord. Startisin eelnevalt samast kohast alustanud autost jäänud miski vedeliku lombist. Ka kardi küljevõrk jäi lahti. Stardist tulnud väike ajakadu tegi oma töö ja võrk mõjutas sõitu samuti," rääkis ta.

Raagil oli enne pühapäevast viimast etappi küll suhteliselt suur punktiedu, kuid tiitel siiski kindlustamata. "Kindel siht oli tiitel koju tuua. Laupäeval sai kõva eeltöö ära tehtud ja pühapäeval tuli see lõpule viia. Pühapäevane poolfinaal oli siiski väga raske, pinge oli suur, pidin kindlasti edasi saama, aga ikka kartsin seda võimalikku rehvi mahatulemist. Tuli pea külmana hoida ja õnneks kõik sujus," hindas ta.

Juga sõnas, et viimase etapi taktika ei erinenud kogu hooaja plaanist – anda endast maksimaalne . "Tegime kõike nii hästi, kui saime. Kuid ka viimase etapi finaalis oli stardikohal jahutusvedeliku lomp. Sain jälle libedalt startida." Viimase etapi finišijoon ületati järjestuses sakslane Bryan Neumeyer (Speedcar Wonder-R), Raag ja Juga.

Klassis Euro RX4 sai 15-aastane Albert Ako Kokk (Renault Clio) viimasel etapil teise koha, hooaja kokkuvõttes kuulub talle viies koht. Etapi võitis hiinlane Haotian Deng (Renault Clio), meistritiitli prantslane Andrea Benezet (Renault Clio).