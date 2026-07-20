Armin Raag tõusis etapivõiduga EM-i liidriks

P-Tech ESTfighter 2 crosskardiga sõitev Raag näitas head tempot juba eelsõitudes. Nelja eelsõidu järel juhtis Teddie MacPherson (Ligier XC04) Suurbritanniast, Raag oli teine.

"Mondello kiire rada õnnestus ruttu ära õppida. Minu kardi suur tiib tähendas mõningast järeleandmist pikka sirge tippkiiruses, samas teistes lõikudes tuli tiib jällegi kasuks. Eelsõitudes mängis olulist rolli ka rehvitaktika," sõnas Raag.

Oma poolfinaali eestlane võitis ja sai startida finaalis parimalt positsioonilt. Finaali finišijoon ületati järjestuses Armin Raag, Martin Juga (LifeLive TN11) ja Suurbritannia sõitja David Kane (Speedcar Wonder-R).

"Finaali võit tuli kindlasti palju keerulisemalt kui poolfinaali esikoht. Üldisemalt rääkides, Euroopa meistrivõistlustel ei tule midagi lihtsalt. Tase on tugev ja pingutada tuleb algusest lõpuni kõigis sõitudes. EM-etapi võidu nimel oleme palju tööd teinud ja vaeva näinud. Lõpuks see tasus ära," rääkis Raag.

Juga teekond finaali oli keeruline. Esimesest eelsõidust ta diskvalifitseeriti, sest auto porikaitsmed ei vastanud tehnilistele nõuetele, mistõttu jäi ta punktideta. Järgnevates eelsõitudes saavutas ta neljanda, esimese ja teise koha ning kerkis kokkuvõttes üheksandaks.

"Kui olin esimesest sõidust nulli saanud, oli pilt selge, edaspidi tuleb kõik mängu panna. Isegi pärast kolmanda eelsõidu võitu ei olnud ma veel poolfinaalis sees. Neljandas surusin, kuidas suutsin ja õnnestus tõusta üheksandaks, seega 12 poolfinalisti sekka," lausus Juga.

Poolfinaalis startis Juga viimasest reast ning edasipääsuks tuli lõpetada vähemalt kolmandana. Ta suutis lõpetada teisena ning pääses finaali, kus alustas neljandalt stardikohalt. Eduka sõiduga tõusis ta teiseks.

"Pingutasin lõpuni. Arvestades võistluse algust olen tulemusega väga rahul – suutsime keerulisest seisust tõusta etapi poodiumile," lausus Juga.

Pärast nelja etappi juhib Euro RX5 meistrivõistluste üldarvestust Raag 95 punktiga, kelles Juga jääb maha kahe punktiga. Kolmandal kohal on hispaanlane Diego Martinez Gonzales (Speedcar Wonder-R) 70 punktiga.

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 29. ja 30. augustil Loheaci rajal Prantsusmaal. Euro RX4 ja RX5 järgmine võistlus on 12. ja 13. septembril Portugalis.