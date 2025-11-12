X!

Erki Noole õpilane valiti Soome aasta kergejõustiklaseks

Kergejõustik
Erki Nool ja Saga Vanninen.
Erki Nool ja Saga Vanninen. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kergejõustik

Soome kergejõustikuliit valis aasta parimaks kergejõustiklaseks mitmevõistleja Saga Vannineni, kes treenib olümpiavõitja Erki Noole käe all.

22-aastane Vanninen võitis tänavu viievõistluses kuldmedali nii Apeldoornis peetud sise-EM-il kui ka Nanjingis toimunud sise-MM-il. Ühtlasi nihutas ta viievõistluses Soome rekordnumbrid 4922 punktini.

Välihooajal tuli Vanninen Bergenis kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel kuldmedalile Soome rahvusrekordiga 6563 punkti. Täiskasvanute MM-il Tokyos platseerus ta 6396 punktiga seitsmendale kohale.

Hetkel viibib Vanninen koos Noole ja Eesti mitmevõistleja Pippi Lotta Enokiga treeninglaagris Lõuna-Aafrikas. "Suur aitäh tunnustuse eest! Oli tore valituks saada," ütles Vanninen galal videopildi vahendusel.

Soome meediale saadetud pressiteates avaldas andekas soomlanna, et järgmisel aastal on tema peaeesmärk Poolas Torunis toimuv sise-MM. "Me ei ole veel Erkiga täpset plaani paika pannud, kuid ilmselt teen sisehooajal kaks võistlust. Põhirõhk läheb sise-MM-ile ning teise võistluse teen ilmselt Tallinnas."

Toimetaja: Henrik Laever

