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Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

Kergejõustik
Saga Vanninen
Saga Vanninen Autor/allikas: SCANPIX/Antti Aimo-Koivisto/SIPA
Kergejõustik

Soome seitsmevõistleja Saga Vanninen, kelle treener on Eesti kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool, lõpetab vigastuste tõttu enneaegselt oma suvehooaja. 23-aastase sportlase sõnul ei ole tema keha treeningukoormuseks valmis ning nüüd keskendub ta taastumisele.

Vannineni peamine eesmärk oli augustis Birminghamis peetavad Euroopa meistrivõistlused, kuid ta otsustas hooaja enneaegselt lõpetada. "Olen püüdnud näha suuremat pilti ja mõelda, mis on praegu kõige mõistlikum teha. Ka selleks hooajaks seati suured eesmärgid, aga sügavamale pole mõtet auku kaevata. Loodetavasti on mu parimad aastad veel ees," sõnas ta.

Vannineni tänavune hooaeg ei kulgenud plaanipäraselt juba talvel. Pärast tagasihoidlikke tulemusi Soome sisemeistrivõistlustel jättis ta vahele sisemaailmameistrivõistlused ning mai lõpus katkestas õlaprobleemide tõttu Götzise seitsmevõistluse juba enne odaviset.

Pärast Götzise katkestamist ütles Nool, et Vannineni õlavigastuse tõttu tuli piirata tema jõutreeninguid. Toona uskus Eesti treener siiski, et tema hoolealune suudab augustis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel medalikonkurentsi sekkuda.

Nüüd keskendub Vanninen täielikult taastumisele. Teda on pikemat aega vaevanud viskekäe õlavigastus ja vasaku hüppeliigese probleemid. Õlg ei pea täisjõuga viskamisele vastu ning hüppeliigese vaevuste tõttu tuleb tal vähemalt mõneks ajaks loobuda tõkkejooksutreeningutest.

Nüüd on Vannineni pilk suunatud järgmisele sisehooajale, milleks loodab ta olla täielikult taastunud.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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