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EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

Korvpall
Korvpall
Korvpall Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Euroopa meistrivõistluste A-divisjoni finaalturniiriks valmistuv Eesti U-18 noormeeste korvpallikoondis mängis nädalavahetusel Leedus toimunud Balti matšil, kus alistati Läti, kuid tunnistati Poola ja Leedu paremust.

Turniiri alustati 73:66 võiduga Läti eakaaslaste üle. Eesti poolelt olid resultatiivseimad Sten-Markus Adamson 12, Jesper Roman 10 ning Kaspar Vuks 10 punktiga. vahendab Basket.ee.

"Balti matši esimene mäng meie EM-finaalturniiri alagrupi vastase Lätiga. Olime täna selgelt parem võistkond väljakul ning mängu algusest peale suutsime oma agressiivsuse ning tahte kaitses ja rünnakul peale suruda. Rahul ei saa olla mängu lõpuga, kus suures eduseisus muutusime liialt rahulolevaks ning eksisime lihtsates olukordades kokkulepitud asjade vastu," võttis esimese mängu kokku peatreener Martin Rausberg.

Turniiri teises mängus tuli vastu võtta suureskooriline 55:88 kaotus Leedult. Hendrik Jaak Pertel viskas 17, Sten-Markus Adamson 12 ning Robert Kangur 10 punkti.

"Tuleb kiita vastast – olime valmis, et tuleb agressiivne ja kõva lahing. Aga tänane Leedu füüsiline kohalolek oli selline, mida varasemalt ei ole väga kohanud. Esimesel poolajal olime teatud hetkedel kaitses tublid, aga nad tabasid mõned keerulised visked ja meil endal oli realiseerimisega probleeme. Väga vajalik mäng ning hea materjal, et olla valmis suve tähtsaimateks mängudeks," rääkis pärast mängu Rausberg.

Viimases mängus kohtuti Poolaga, kus tunnistati poolakate 77:70 paremust. Eestlaste suurimad punktitoojad olid Kaspar Vuks 20, Hendrik Jaak Pertel 17 ning Sten-Markus Adamson 11 punktiga.

Järgmisena ootab U-18 noormeeste koondist ees A-divisjoni EM-finaalturniir, kus 25. juulil alustatakse turniiri Hispaania vastu. Lisaks Eestile ja Hispaaniale kuuluvad alagruppi Läti ning Itaalia.

Toimetaja: Anders Nõmm

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