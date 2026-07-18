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Antonelli hõivas Spas parima stardikoha

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX / AP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Belgias Spa-Francorchampsi ringrajal teenis parima stardikoha itaallane Kimi Antonelli (1.44,361).

Kui esimesel ajasõidu sessioonil oli itaallane alles kaheksas, siis teises näitas juba parimat aega ja suurendas otsustaval hetkel edu konkurentide ees veelgi.

Lähimaks ohustajaks kujunes Max Verstappen (Red Bull; +0,317), kes stardib pühapäeval tema kõrvalt. Teise stardirea moodustavad valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +0,440) ja George Russell (Mercedes; +0,508).

Kolmanda stardirea hõivasid Ferrarid: viies oli Charles Leclerc (+0,532) ja kuues Lewis Hamilton (+0,534).

Tänavu viis etappi järjest võitnud Antonelli pole sel hooajal enam kaugeltki nii hästi õnnestunud, aga on sellegipoolest 179 punktiga sarja liider. Lähim jälitaja ehk tiimikaaslane Russell jääb maha 25 silmaga. Kolmas on 147 punktiga Hamilton.

Toimetaja: Siim Boikov

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