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Belgia GP vabatreeningul oli kiireim Antonelli, Gasly sõitis rajalt välja

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Belgia Grand Prix' reedestel treeningsõitudes oli kiireim Mercedesega sõitev Kimi Antonelli. Teine ​​sessioon peatati aga Pierre Gasly avarii tõttu.

19-aastane itaallane läbis Spa-Francorchampsi ringraja teisel treeningul parima ajaga 1.45,944, edestades 0,190 sekundiga McLareni pilooti ja valitsevat maailmameistrit Lando Norrist.

Norris startis mullu Spas esikohalt, kuid seekord lisatakse talle laupäevasele kvalifikatsioonitulemusele 10-kohaline stardirivi karistus.

Red Bulli piloot Max Verstappen oli hilisemas ajatabelis kolmas, jäädes Antonelli ajale alla 0,472 sekundiga, olles seejuures esimesel treeningul kiireim ajaga 1.47,070.

Gasly sõitis oma Alpine'i autoga Staveloti kurvis rajalt välja, kui sõidu lõpuni oli jäänud 14 minutit. Kokkupõrkes purunesid auto tagatiib ja vedrustus ning võistlus peatati.

"Auto läks lihtsalt ootamatult kontrolli alt välja. Ilmselt kaotasin auto tagaosa üle kontrolli," ütles prantslane meeskonna raadiosides.

Kui rada oli taas puhastatud, ei jäänud enam piisavalt aega kiirete ringide sõitmiseks ning piloodid keskendusid stardiharjutustele.

Ferrari piloot Lewis Hamilton oli Belgia GP reedestel vabatreeningutel teine ja neljas. Seitsmekordse maailmameistri sõnul on auto tasakaal üldiselt hea, kuid parandamisruumi jagub eelkõige raja keskmises sektoris.  

Ferrarit trahviti 10 000 euroga rehvide hilinenud tagastamise eest. 

Max Verstappen, kes on Spa-Francorchampsis võitnud kolmel korral, oli kiireim avatreeningul, kuid Red Bull naasis pärast viimaste võistluste avariisid tavapärasema tagatiiva juurde. 

McLareni Oscar Piastri kaotas teisel treeningul hüdraulikaprobleemi tõttu väärtuslikku sõiduaega, kuid jäi auto kiirusega rahule. Isack Hadjar ja Lance Stroll saavad pühapäevaseks võistluseks stardikaristuse.

Toimetaja: Lisette Holst

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