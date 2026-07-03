Rakveres sündis teivashüppe Eesti noorterekord

19-aastane Apri ületas kõrguse 5.45, millega parandas enda talvel püstitatud senist rekordit kahe sentimeetri võrra.

Seejuures ületas Apri algkõrguse 5.10 alles kolmandal katsel. 5.25 alistus esimesel ja 5.35 teisel üritusel. 5.45-st sai ta jagu ka kohe avakatsel, aga 5.55 enam ei alistunud.

Eesti kõigi aegade kuni 20-aastaste edetabelis oli varasemalt rekordiomanik 5.42 üleanud Eerik Haamer.

Eesti täiskasvanute edetabelis hoiab Apri kuuendat kohta. Teda edestavad Valeri Bukrejev (5.86), Robert Kompus (5.65), Haamer (5.61), Erki Nool (5.60) ja Maicel Uibo (5.50).