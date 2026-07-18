Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

Laupäeval peetakse Londoni olümpiastaadionil Teemantliiga etapp, kus asub kodupubliku rõõmuks võistlema ka 24-aastane Keely Hodgkinson. Ehkki Hodgkinson on omaenda Suurbritannia rekordit parandanud, pole ta tänavu veel ühtegi Teemantliiga jooksu võitnud.

Pärast seda, kui Hodgkinson püstitas veebruaris Lievinis 24 aastat püsinud sisemaailmarekordi, võitis ta märtsis oma esimese sisemaailmameistritiitli.

Need õnnestumised tekitasid lootust, et Hodgkinson suudab ületada tšehhitar Jarmila Kratochvílova rekordi (1.53,28), mis püstitati Münchenis 1983. aastal.

Briti sportlane parandas juuni alguses Stockholmis oma rahvuslikku rekordit, viies selle ajani 1.54,33, kuid pidi seejärel vastu võtma ootamatu kaotuse šveitslannalt Audrey Werrolt, kes jooksis võidu toonud jooksus ajaloo kolmanda aja 800 meetri distantsil.

Hodgkinson loobus võistlemisest ka Suurbritannia meistrivõistluste 400 meetri finaalist, tundes vahetult enne starti torkeid reie tagaküljes. Hiljem tabas teda treeningul ka ootamatu põlvevigastus, kui komistas ja kukkus metallrestile.

Kaks nädalat tagasi õnnestus tal siiski võistelda Eugene'i Teemantliiga etapil, kuid ta pidi leppima teise kohaga. Nüüd on tema prioriteediks naasta võidulainele Londoni võistlusel, kus konkurentide seas on ka tugev hollandlanna Femke Bol.

Hodgkinson ütles, et tunneb end hästi ning on heas vormis.

"Ma pole ühtegi treeningut vahele jätnud. Võtan endalt pinge maha, sest mul pole midagi tõestada. Ma ei pea midagi taga ajama vaid seetõttu, et keegi teine ​​seda soovib. Usun, et kiired ajad tulevad suurepärastest võistlustest. Kui see toimub laupäeval, siis suurepärane, kui aga mõne nädala pärast või alles järgmisel aastal, see pole mulle oluline," sõnas ta.

"Minu jaoks on kõige olulisem võitmine ja taas tippu naasmine, eriti pärast viimast paari nädalat, mis on olnud veidi keerulised. Seega on see minu peamine fookus," lisas Hodgkinson.

Teda ootab ees tihe konkurents, kuna vastaste seas on Etioopia olümpiahõbe Tsige Duguma ja Hollandi täht Femke Bol, kes on sel hooajal 400 meetri distantsilt 800 meetrile üle minnes teinud kiireid edusamme ning jooksnud Pariisis aja 1.55,60.