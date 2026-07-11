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Lukas ja Rikand tulid U-18 MM-il üheksandaks

Rannavõrkpall
Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand
Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand Autor/allikas: Volleyball World
Rannavõrkpall

Laupäeval lõppesid Hollandis Haagis Eesti paaride jaoks U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli maailmameistrivõistlused, kui Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand saavutasid üheksanda ning Romek Meius ja Kaspar Vares 17. koha.

Laupäeval tehti Haagis algust sõelmängudega. Eesti neiud (30. asetus) kallutasid 24 parema seas kohtumise El Salvadori neidude Fatima Giselle Rendon Garcia ja Devora Scarleth Medina Mencosi (20. asetus) vastu tulemusega 2:0 (21:14, 21:14) kindlalt enda kasuks ning jõudsid 16 parema sekka, vahendab Volley.ee.

Seal aga lülitasid Brasiilia neiud Leticia Schwalb Machado ja Kiara Vitoria Ernesto Jeronimo (6. asetus) Eesti paari kahe tasavägise geimi järel siiski 2:0 (21:19, 21:18) võiduga konkurentsist ning omaealiste MM-ilt naasevad Lukas ja Rikand üheksanda kohaga.

Meius ja Vares (5. asetus) jäid aga sõelmängude esimeses ringis 24 parema seas 0:2 (13:21, 13:21) alla samuti Brasiilia paarile Gabriel Camposele ja Bruno Fellipe Lobo Silva Souzale (14. asetus). Sellega teenisid Eesti noormehed 17. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

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