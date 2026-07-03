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U-18 EEVZA-l jäi Eesti noorte laeks veerandfinaal

Rannavõrkpall
Rannavõrkpall
Rannavõrkpall Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

Neljapäeval jätkusid Lätis Cesises U-18 vanuseklassi Ida-Euroopa meistrivõistlused (EEVZA) rannavõrkpallis, kus Eesti parimatena teenisid Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Kaspar Vares ja Romek Meius viienda koha.

Neljapäeval lõppes kõikidel Eesti paaridel alagrupiturniir. Kui Vares ja Meius (2. asetus) panid B-alagrupile punkti 2:0 (21:13, 21:18) võiduga Gruusia paari Tsotne Kvaratskhelia ja Amiran Jangavadze (7. asetus) üle, siis Meresaar ja Jaani (9. asetus) ning Maksim Povjakel ja Andri Koitla (12. asetus) lõpetasid põhiturniiri kaotusega. Meresaar ja Jaani jäid A-alagrupis 0:2 (16:21, 19:21) alla leedulastele Rokas Lukoseviciusele ja Kristupas Sliezauskasele (16. asetus) ning Povjakel ja Koitla D-alagrupis samuti 0:2 (18:21, 13:21) lätlastele Olivers Popele ja Niks Amelkovicsile (13. asetus), vahendab Volley.ee.

Kui Povjakel ja Koitla omavanuste EEVZA-l võiduarvet ei avanudki ning alagrupist edasi ei pääsenud, siis Meresaar ja Jaani ning Vares ja Meius jätkasid turniiri sõelmängudes. 12 parema seas lülitasid Meresaar ja Jaani 2:0 (21:13, 22:20) võiduga konkurentsist 14. asetusega poolakad Wojciech Witkowski ja Karol Łunio ning Vares ja Meius 2:1 (21:18, 17:21, 15:13) leedulased Laimonas Alisauskase ja Lukas Gumbeleviciuse (5. asetus).

Veerandfinaalis leppisid mõlemad alagrupist edasi jõudnud noormeeste paarid aga kaotusega, kui Meresaar ja Jaani tunnistasid D-alagrupi võitnud poolakate Igor Gliszczyński ja Alan Robaki (4. asetus) 2:0 (21:18, 21:17) ning Vares ja Meius A-alagrupi võitjate Lukoseviciuse ja Sliezauskase 2:1 (14:21, 21:15, 15:13) paremust.

Ka Eesti neidude paarid Keira Liina Lukas ja Susanna Elisabeth Rikand (5. asetus) ning Triinu Valdmaa ja Annabel Päästel (11. asetus) jätkasid neljapäeval turniiri alagrupi viimaste mängudega. Lukas ja Rikand võtsid mängus D-alagrupi esikoha peale vastu 0:2 (13:21, 12:21) kaotuse 4. asetusega leedulannadele Agata Michalkeviciutele ja Beatrice Michalkeviciutele, Valdmaa ja Päästel võtsid võistluse esimese võidu ning C-alagrupis alistasid 2:0 (21:18, 22:20) Luize Paurina ja Karlina Silina (14. asetus) Lätist.

12 parema seas katkes aga mõlema Eesti neidude paari turniir – Lukas ja Rikand jäid 0:2 (21:23, 17:21) alla 2. asetusega poolataridele Aleksandra Wolnyle ja Zuzanna Legieńile, Valdmaa ja Päästel omakorda 0:2 (9:21, 6:21) 10. asetusega Läti duole Karlīna Bērziņale ja Milana Tina Aleksejevale. Nii lõpetasid mõlemad paarid EEVZA 9. kohal.

Toimetaja: Siim Boikov

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