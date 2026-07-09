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Eesti meistrid selguvad teist korda Aidus

Sõudmine
Aidu veespordikeskus, 15.05.2025.
Aidu veespordikeskus, 15.05.2025. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Sõudmine

Nädalavahetusel selguvad Ida-Virumaal Aidu veespordikeskuses Eesti meistrid sõudmises. Kohal on kõik tugevamad sportlased eesotsas tiitlivõistlusteks valmistuvate paatkondadega.

Eesti koondisest valmistuvad paarisaeruline neljapaat (Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak, Mikhail Kushteyn) ja paarisaeruline kahepaat (Kaarel Kiiver ja Christopher Hein) 30. juunist kuni 2. augustini Itaalias Vareses toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks. Vähem kui kuu aega hiljem on kavas veel ühed tiitlivõistlused - 24. kuni 30. augustini selguvad Amsterdamis maailmameistrid.

Lisaks on Aidus stardis ka 6.-9. augustini toimuvatel U19 maailmameistrivõistlustel Bulgaarias Plovdivis ühesel startiv Karl Varik ja poiste paarisaeruline kahepaat Endrik Hansen/Riko Raimond Kubja.

U23 MMile, mis peetakse 22.-26. juulini Duisburgis Saksamaal, otsustas sõudeliidu peasekretäri Robert Väli sõnul Eesti oma esindajaid mitte saata.

Laupäeval on esimesed stardid kavas kell 14, kui peetakse kolm meeste ühepaadi eelsõitu, mille koosseisud selguvad laupäeva hommikul toimuvatel loosimistel. Kusjuures lisaks U19 MMiks valmistuvale Varikule peaks starti tulema ka kõik kuus (Timmusk, Žoglo, Poolak, Kushteyn, Kiiver, Hein) meeste EM-iks valmistuvat meest ehk poolfinaalid peavad näitama, kas just nemad ka finaalkuuiku moodustavad.

Eelmisel aastal moodustasid ühepaadil esikolmiku Mikhail Kushteyn, Nikita Žoglo ja sel aastal samuti starti tulev Karl Kristofer Orgse, üle-eelmisel aastal sai võidu Uku Siim Timmusk. Teiste seas on starti tulemas ka enne Tõnu Endreksoni ühe hooaja Eesti koondist juhendanud Aleksei Lipintsov.

Finaalide osa algab kell 16. Meeste ühepaadi finaal on kavas kell 16.30. Kell 18.30 näitab oma klassi tiitlivõistlusteks valmistuv, viimasel maailmakarika etapil viienda koha saanud Eesti paarisaeruline neljapaat.

Pühapäeval algab võistluspäev juba kell 9.40 naiste ühepaadi eelsõitudega. Seal on kümne osaleja seas registreerunud kogu eelmise aasta esikolmik (Rachel Kõllo, Doris Meinbek, Tuuli Neidi Saks).

Kell 10.10 algavatest eelsõitudest peab alustama ka meeste EMiks ja U19 valmistuv Eesti paarisaeruline kahene, sest selles paadiklassis on kirjas kaheksa paatkonda.

Pühapäevane finaalide osa algab kell 12, naiste ühepaadi finaal algab kell 12.15. Kell 13.15 saab vaadata tiitlivõistlusteks valmistuvate meeste osalusel paarisaerulise kahepaadi finaali.

Kuna selguvad ka veteranide meistrid, siis huvilised peaks pühapäeval nägema rajal ka Eesti tituleerituimat sõudjat Jüri Jaansonit. Meesveteranide ühepaatide sõit algab kell 13.30.

Võistlused lõpetab pühapäeval kell 14.15 kuninglik paadiklass, kaheksapaat, kus oma paatkonna on välja pannud viis klubi.

Võistluste täpse ajakava ja paatkondade kooseisud leiab huviline sõudeliidu kodulehelt www.soudeliit.ee.

Aidus on Robert Väli kinnitusel kohal kõik sportlased, kes Eesti meistrivõistluste taset välja kannatavad. Küll ei leia stardinimekirjas Daniil Gulovit, kes eelmisel aastal esindas Eestit U23 MMil ja oli ka meeste koondise vaateväljas. "Tema on kahjuks meie jaoks radarilt maas ja tema kohta info puudub," nentis Väli.

Eesti meistreid sõudmises on selgitatud aastast 1949 ehk eesootavad meistrivõistlused kannavad järjekorranumbrit 78.

Aidus selguvad meistrid teist korda. Võrreldes eelmise aastaga on üks muudatus. Kuna korda saadi auhinnapoodium, siis autasustatakse vahetult iga paadiklassi finaali järel, mitte võistluste lõppedes.

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